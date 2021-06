Kylie Minogue presenta fantástica versión de “Marry The Night” de Lady Gaga

¿Kylie Minogue se ha convertido en Lady Gaga? La famosa cantante australiana ha presentado un fantástico cover del éxito “Marry the Night” de la “Mother Monster”, como parte de la celebración del décimo aniversario del álbum “Born This Way” de Gaga.

Los fanáticos han quedado encantados con la “reimaginada” nueva versión, perfecta para seguir con los festejos por el mes del Pride. Con toques ochenteros, Kylie le da un estilo igual de rítmico que la versión original, y es ideal para ser escuchada en cualquier lugar y poner a bailar a la audiencia.

Pero esta nueva melodía ha hecho creer a los “Little Monsters” que la cantante Lady Gaga y Minogue posiblemente podrían hacer alguna colaboración en el futuro. No obstante, otros sencillos del álbum también ya han presentado nuevos covers: “Judas” interpretado por la rapera Big Freedia, así como “Born This Way” en voz de Orville Peck.

Kylie Minogue quiere colaborar con Lady Gaga

Los fanáticos esperan que sí ocurra un dueto entre Minogue y Gaga/Foto: Digital Spy

La cantante Kylie Minogue, conocida por hits como “Can't Get You Out Of My Head” y “All The Lovers”, reveló durante una entrevista con la revista Elle, que le gustaría poder tener una colaboración musical con Lady Gaga, así como otras estrellas como Dua Lipa y Miley Cyrus.

"Se podría decir que cualquiera de las mejores chicas en este momento: Dua definitivamente se lo está pasando genial. Lady Gaga. Amo a Miley. Admiro a muchas de estas mujeres", declaró Minogue de 53 años en la publicación que se realizó a finales del 2020.

Tras el estreno de la versión de Kylie para “Marry The Night”, los internautas consideran que un dueto entre ambas artistas Pop podría ocurrir muy pronto.

¿Cuándo se lanzó el álbum Born This Way?

Lady Gaga estrenará una nueva edición de su álbum "Born this way"/Foto: Instagram

El álbum “Born This Way” se lanzó el 23 de mayo de 2011, es el segundo disco de estudio de la estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Gaga. Compuesto por 14 temas musicales, todos escritos por la propia cantante.

En 2020 el álbum fue incluido en la lista de Los 500 mejores discos de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Así que después de una década de su lanzamiento, la intérprete decidió festejar a este importante disco con una edición especial llamada “Born This Way The Tenth Anniversary”.

Dicho material discográfico tendrá todos los temas del álbum original pero con voces de artistas de la comunidad LGBT+, que pertenecen a distintos estilos musicales.

Este disco será estrenado el 18 de junio, y poco a poco iremos conociendo quiénes son las estrellas que fueron invitadas a participar en este proyecto como Kylie Minogue. ¿Te gustó la nueva versión de “Marry the Night”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

