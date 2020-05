Kylie Minogue celebra su cumpleaños 52 con foto INÉDITA de su infancia

La cantante Kylie Minogue se encuentra cumpliendo 52 años de edad y para celebrarlo ha querido compartir en las redes sociales una emotiva e inédita fotografía de su infancia, la cual estamos seguros que ha logrado robar los corazones de sus dos millones de seguidores en Instagram.

No se puede negar que Kylie Minogue ha sabido convertirse en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos, pues canciones como “Can’t Get You Out of My Head”, “Light Years”, “I Was Gonna Cancel” y mucha otras más lograban conquistar las primeras posiciones de las listas de popularidad más importantes a nivel internacional.

Por eso no sorprende que esta famosa cantante australiana haya logrado tener un increíble número de fans distribuidos en todo el mundo, mismos que no han dejado pasar por desapercibido el cumpleaños de su ídola, quien ha decidido recompensarlos con un pequeño regalo en sus redes sociales.

Kylie Minogue cumple 52 años de edad

Kylie Minogue ha querido que todos sus fieles fanáticos hagan un viaje al pasado para que así tengan la oportunidad de conocer cómo lucía cuando apenas era una niña, quien al parecer le gustaba lucir su cabello en adorables trenzas pero con su hermosa sonrisa delataba que era alguien muy traviesa.

“Muchas gracias por sus mensajes de cumpleaños. ¡Mi deseo es enviarles a todos... mucho... mucho amor! Especialmente para mi familia, su amor y amabilidad me animan todos los días. Cuídense unos a otros. ¡Los amo!”, escribió Kylie Minogue en Instagram.

La inédita fotografía que revela parte de la infancia de Kylie Minogue ha logrado superar los 51 mil likes en Instagram y en la sección de comentarios es posible leer varios mensajes por parte de sus fanáticos, quienes aseguran que la cantante se sigue viendo igual de bella que cuando era una niña.

