Kylie Minogue: ¿Está operada? Sus secretos para lucir joven y bella

Los expertos revelaron lo secretos del brillo juvenil de Kylie Minogue como cantante de 52 años ya que su rostro pareciera de una jovencita.

Kylie Minogue apenas ha envejecido un día desde que saltó a la fama en los ochenta.

La cantante de Can't Get You Out Of My Head, de 52 años, saltó a la fama por primera vez en Neighbors, en la que interpretó a la mecánica Charlene Robinson.

¿Kylie Minogue usa botox?

Luego se embarcó en una carrera como cantante pero, ¿cómo se las arregló Kylie para verse tan joven como cuando se hizo famosa por primera vez?

La prensa le preguntó a un experto en cirugía plástica su opinión profesional sobre los procedimientos que pudo haber realizado Kylie y cómo se las arregló para mantener ese brillo juvenil durante cuatro décadas.

Un cirujano de MYA Cosmetic Surgery explicó: "En mi opinión profesional, parece que Kylie está usando inyecciones antiarrugas (a menudo denominadas Botox) con menos frecuencia que antes.

"Si un paciente detiene el tratamiento de inyecciones antiarrugas, los resultados desaparecerán con el tiempo (no de la noche a la mañana) y los músculos y las expresiones faciales se moverán con mayor libertad".

"Creo que este es el caso de Kylie, ya que se puede ver claramente el regreso de las líneas finas y las arrugas en su frente, que alguna vez pareció suave".

"Su apariencia está empezando a mostrar el envejecimiento natural de la piel y parece que la línea de su frente también se ha reducido ligeramente".

"El Botox se usa a menudo para levantar las cejas y crear un arco de cejas más definido, así como para tratar las líneas horizontales de la frente y el entrecejo".

"Sugeriría que, dado que Kylie Minogue ha interrumpido el tratamiento, esto se ha revertido ligeramente, lo que ha dado como resultado una apariencia de cejas más pesadas".

"Sugeriría que Kylie todavía podría estar recibiendo el tratamiento de rellenos en el área de las mejillas".

"El tratamiento no quirúrgico se usa a menudo para recuperar la plenitud en las mejillas que se pierde naturalmente con la edad y, a su vez, crea líneas más suaves alrededor de la boca y la nariz, haciendo que la parte inferior del rostro de la cantante parezca más joven".

Kylie no es la única que ha tenido que recurrir a este tipo de procedimientos estéticos, cada vez son más las mujeres del gremio del espectáculo que hacen uso del botox para permanecer con un rostro joven.

