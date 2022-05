¿Kylie Jenner ya dió una pista del nuevo nombre de su segundo bebé?

La estrella de televisión posiblemente ya tiene un nombre para su bebé/Foto: Grupos aedal

El segundo bebé de Kylie Jenner sigue dando de qué hablar. El pequeño hijo de la millonaria empresaria e influencer y el rapero Travis Scott (cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II) nació el pasado mes de febrero, justo un día después del cumpleaños de su hermana mayor, Stormi Webster de 4 años de edad.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, a pesar de que el bebé ya tiene tres meses de nacido, Kylie Jenner aún no tiene un nombre oficial para su hijo menor. Por lo que incluso la familia solamente lo llama “Baby Webster”. No obstante, algunos seguidores de la fundadora de Kylie Cosmetics, creen que en realidad, ella ya eligió el nuevo nombre para su bebé.

¿Cómo se llamaba antes el hijo de Kylie Jenner?

Kylie posiblemente ya sabe cómo se llamará su hijo varón/Foto: Metro

Recordemos que el bebé de Kylie Jenner en un principio fue presentado en redes sociales bajo el nombre de Wolf Webster. Sin embargo, tan solo unos días después de anunciarlo “con bombo y platillo”, la estrella de “The Kardashians” de 24 años aseguró que su pequeño ya no se llamaba así.

Desde ese momento y hasta ahora, Kylie no ha dado más detalles sobre su bebé, e incluso tampoco ha compartido fotos del niño. Solamente algunas partes de él, como sus manos y pies. Pero es posible que los fans de la joven madre, ya descubrieron los posibles nombres del bebé Webster.

Jacob, Steve o Knight podrían ser los nombre del bebé de Kylie Jenner

Con motivo del Día de la Madre, que en Estados Unidos cayó el domingo 8 de mayo, Kylie compartió un video de ella durante sus dos embarazos con la leyenda: “Todos los días deberían ser el Día de la Madre. Gracias Dios por mis dos hermosas bendiciones”.

Si bien, fue el audio que acompaña la grabación el que causó revuelo, pues se trata de una canción de cuna llamada “To Our Daughter” de My Best Friend Jacob.

Debido a la elección del artista, muchos fans están convencidos de que Kylie y su novio Travis Scott han elegido el nombre de Jacob para su hijo. No obstante, en el video de la ecografía del bebé, también se ve escrito en nombre de Steve, por lo que algunos internautas creen que este también podría ser el nombre del bebé.

Pero en redes sociales también se ha filtrado que el nuevo nombre del hijo de Kylie Jenner es Knight Jacques Webster, y este dato supuestamente lo reveló el sobrino de la empresaria, Mason Disick, hijo de Kourtney Kardashian.

