Kylie Jenner y su mejor amiga comparten sensuales fotos en la cama

La popular empresaria de 25 años, Kylie Jenner encendió esta semana las redes sociales tras compartir a sus millones de seguidores unas atrevidas fotografías en las que aparece al lado de su mejor amiga.

La hermana menor de Kim Kardashian cautivo a sus fans con unas sensuales imágenes donde luce una minifalda y un top bastante ajustados mientras está recostada sobre una cama.

Durante la picante sesión, llama la atención que la influencer aparece posando junto a su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, quien al igual que Kylie Jenner presumió su belleza y sensualidad con un conjunto similar al de la celebridad.

Kylie Jenner y su mejor amiga comparten atrevidas fotos en redes sociales

La famosa modelo y empresaria apareció posando al lado de su amiga en una cama con sabanas blancas, dando una atrevida mirada a la cámara, jugando con sus manos y cabello, mientras una Anastasia se recuesta sobre las caderas de la estrella de televisión.

Los atuendos de ambas fueron también destacados por ser similares, llevando minifaldas y tops escotados, siendo la diferencia más notable el color de cada outfit, que sin duda dejo impresionado a sus seguidores por la forma en que su vestimenta les permitió lucir sus sorprendentes curvas.

Las imágenes compartidas en el Instagram de Kylie Jenner rápidamente se hicieron tendencia y en menos de 24 horas alcanzaron los 4 millones 768 mil 45 “me gusta”, dejando claro que la empresaria es una de las figuras más grandes en las redes sociales.

¿Quién es Stassie Karanikolaou?

Ella es la mejor amiga de Kylie Jenner

Anastasia Karanikolaou, conocida como "Stassiebaby" por su cuenta de Instagram que ya cuenta con más de 10.9 millones de seguidores, es una influencer, youtuber y modelo estadounidense que en los últimos años ha ganado popularidad por su cercana amistad con Kylie Jenner.

La joven modelo nació en California el 9 de junio de 1997, y ha sido parte de la vida de la estrella de Keeping Up with the Kardashians desde el año 2010, cuando comenzaron su amistad.

“Has sido la más consistente y leal amiga en mi vida y siento que sin ti no sería la persona que soy hoy", declaró Kylie Jenner sobre su amistad con Karanikolaou.



