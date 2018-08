¿Kylie Jenner y Travis Scott ya quieren llegar al altar?

La empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott han compartido recientemente fotografías a lado de su hija Stormi, la pareja luce feliz y más enamorados que nunca, el nacimiento de su pequeña les ha cambiado la vida a los famosos papás que disfrutan compartir tiempo con la bebé.

Kylie Jenner quien recientemente cumplió 21 años mantiene una relación estable al lado del cantante Travis Scott de 26.

Y es que diversos medios han especulado que la guapa modelo pretende llegar al altar junto al padre de su hija Stormi, pues últimamente han sido captados demostrándose el amor que se tienen y lucen muy enamorados.

A pesar de la agenda tan apretada del rapero, él no descuida a su familia, en su más reciente sencillo estuvo la modelo Kylie Jenner, quien luce un sensual vestido transparente enloqueciendo a todos los admiradores del cantante, al tener una novia muy hermosa.

Hasta el momento el videoclip del nuevo tema ‘Stop trying to be god’ de Travis ha alcanzado más de 17 millones de visualizaciones.

Ambos a pesar de sus actividades cotidianas y de sus trabajos, no descuidan su relación, aunque el rapero cuida mucha su vida privada con la modelo y no suele compartir fotografías junto a Jenner.

Recordamos que la empresaria tuvo una relación con Tyga, el tiempo que duro el noviazgo, ella sufrió mucho por los momentos que paso con el cantante.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha comentado nada al respecto sobre si tienen planes para casarse. Por lo pronto Kylie Jenner y Travis Scott disfrutan pasar tiempo juntos a lado de su hija Stormi.