Kylie Jenner y Travis Scott son captados en una cita nocturna ¿Regresaron?/Foto: Farándula HD

Kylie Jenner y Travis Scott llegaron a la ciudad el sábado por la noche. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 22 años, y el rapero de 28, fueron fotografiados dejando el punto caliente de Los Ángeles, The Nice Guy.

Aunque la pareja, que comparte la hija de 2 años, Stormi, fue fotografiada saliendo por separado, Scott fue visto entrando en el vehículo de Jenner. La magnate del maquillaje llevaba una larga chaqueta negra para la excursión, mientras que Scott llevaba una camiseta negra y pantalones a juego.

Después de terminar con Travis, se dijo que Kylie tuvo unas cuantas citas con su ex novio Tyga; sin embargo, parece que menor de las Kardashian-Jenner aún podría darle una oportunidad al padre de su hija/Foto: People

En los últimos meses, la pareja ha generado especulaciones de que han reavivado su romance, y una fuente le dijo previamente a la revista People que los dos están en un "gran" lugar, pero que oficialmente no son una pareja.

" Las cosas están muy bien con Kylie y Travis", dijo la fuente. "Están muy felices. Kylie todavía no está etiquetando su relación. Sin embargo, parece que no están viendo a otras personas".

La historia de Kylie Jenner y Travis Scott

En octubre, la misma revista confirmó que la pareja había decidido tomar un descanso de su relación después de más de dos años juntos. Más tarde, Jenner confirmó públicamente la noticia en Twitter y escribió: “Travis y yo estamos en buenos términos. Nuestro enfoque principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija son una prioridad".

Desde entonces, continuaron siendo padres de su hija, celebrando el segundo cumpleaños de Stormi en febrero junto con un viaje a Disney World y una fiesta extravagante.

En honor al cumpleaños número 28 de Scott en abril, Jenner también compartió un homenaje amoroso, llamándolo " papá del año".

"DADA feliz cumpleaños al papá del año" Jenner subtituló la dulce publicación, que incluía fotos y videos del dúo papá-hija. "Estoy lenta pero seguramente comenzando a aceptar el hecho de que Stormi es la niña de un papá, pero lo que sea. ¡Fuimos a medias en grandeza!".

"La bebé más hermosa, inteligente, amorosa y divertida. El mejor regalo", agregó. "ok, estoy llorando. ¡Te amo para siempre!".

La publicación llegó casi dos meses después de que la estrella de reality publicara una serie de imágenes coquetas de la pareja en línea, junto con el mensaje críptico "es un estado de ánimo".

En una entrevista con Harper's Bazaar, que se publicó en febrero, Jenner compartió que todavía tiene una "gran relación" con Scott después de su separación. "Somos como los mejores amigos", dijo en la entrevista. "Ambos amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella".