Kylie Jenner dispuesta a darle otra oportunidad Travis Scott | Kylie Jenner y Travis Scott nuevamente ponen en pausa su relacion

En los últimos cinco años la relación de Kylie Jenner y Travis Scott ha terminado y vuelto a comenzar en múltiples ocasiones, y en días recientes parece estar en pausa nuevamente.

El rumor de su nueva separación no ha pasado desapercibido, luego de que la estrella de reality show y el rapero pasaran las fiestas decembrinas por separados, supuestamente enfocados en sus proyectos y necesidades propias.

Aunque actualmente la pareja tiene dos hijos en común aunque no ha sido impedimento para que tengan una relación con constantes interrupciones, sin embargo, fuentes cercanas a Kylie Jenner aseguran que esta última separación no será el fin de su historia de amor.

Pese a que la estrella de televisión trata de llevar un noviazgo alejado de los escándalos, la inconsistencia que vive en su relación y su tendencia a no pasar largas temporadas conviviendo con el rapero son conocidas.

Kylie Jenner y Travis Scott podrían continuar su relación

Kylie Jenner y Travis Scott podrian continuar su relacion

No obstante, la forma en que ambos dirigen su relación parece ser un acuerdo para que sus personalidades opuestas eviten el desgaste y los choques en sus estilos de vida.

"Kylie siempre ha dado prioridad absoluta a sus hijos y a sus negocios. Tampoco le gusta demasiado la fiesta, mientras que a Travis le ocurre todo lo contrario. Siempre han sido muy diferentes, sus objetivos son claramente opuestos", aseguró la fuente a la revista People.

La relación de Kylie y el popular rapero había llegado a su supuesto fin al terminar el 2019, aunque no lanzaron ningún comunicado para confirmar este hecho, y no mucho tiempo después de que la pandemia por el Covid-19 finalizó decidieron continuar la relación.

Actualmente, la pareja tiene dos hijos, Stormi, nacida en 2018 y cuatro años después se sumó a la familia su segundo hijo, quien en un principió sería llamado Wolf, aunque decidieron nombrarlo de otra manera sin compartirlo públicamente.

Te puede interesar: Kylie Jenner podría haber revelado el nuevo nombre de su segundo hijo

¿Cuál es la carrera de Kylie Jenner?

Esto esudio Kylie Jenner

La estrella de Keeping Up with the Kardashians tuvo una infancia rodeada de reflectores que no le permitieron vivir una vida académica normal, sin embargo, esto no se convirtió en un impedimento para qué ella se prepara para forjar su fortuna.

Aunque la joven empresaria, diseñadora y modelo no asistió a la universidad, si finalizó sus estudios de preparatoria e incluso realizó un curso en Administración de Empresas, con el objetivo de forjar su propio imperio de belleza.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!