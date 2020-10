Kylie Jenner y Travis Scott no han vuelto, pero son felices como papás de Stormi

Kylie Jenner y Travis Scott no han regresado como pareja, a pesar de que se les ha visto juntos recientemente en una foto que la modelo publicó este fin de semana.

La instantánea de la ex pareja llamó la atención de sus fans, quienes especularon sobre la posibilidad de que estuvieran juntos de nuevo, pero una fuente desmintió todo rumor.

"Hay mucho amor entre Travis y Kylie, e incluso son abiertamente afectuosos", dijo la fuente a People. "Pero no han vuelto a estar juntos y tampoco están en condiciones de tener una relación comprometida".

La fuente señaló que ambos se sienten “realmente felices” de compartir la paternidad de su hija Stormy Webster, de 2 años de edad, con quien han estado saliendo últimamente como una familia.

“Son muy maduros al respecto”, agregó la fuente.

Aparentemente, solo falta que la estrella de Keeping Up With The Kardashians de 23 años y el rapero de 29 se tomen el tiempo para reconsiderar su futuro, pues su relación incluso se espera en sus círculos cercanos.

"Ninguno de sus seres queridos se sorprendería si finalmente volvieran a estar juntos, pero eso no está sucediendo en este momento", agrega la fuente.

Travis también adora a Stormi

La Verdad Noticias reportó recientemente los comentarios de Travis acerca de Stormi y su relación con Kylie en medio de la pandemia de coronavirus, que el rapero dijo durante una entrevista para la revista GQ este mes.

“Es increíble ver crecer a mi hija. La mantengo al tanto de lo que sucede en el mundo. Como padre, siempre estoy inculcando conocimientos, incluso a esta edad”, dijo Scott.

Kylie ha dicho que ella y Scott son “mejores amigos”.

Los padres se separaron en octubre pasado después de dos años saliendo, pero a menudo se les ve pasando tiempo de calidad con su hija.

A principios de esta semana, Kylie Jenner y Travis Scott llevaron a Stormi a una granja para algunas festividades de otoño que incluyeron un paseo en tractor y posar en un campo de flores.