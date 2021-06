Kylie Jenner y Travis Scott disfrutan de tierna salida familiar con Stormi

Kylie Jenner y Travis Scott han estado al centro de muchos rumores de reconciliación amorosa durante el año pasado después de haber sido vistos en numerosas salidas juntos, pero resulta que su relación "no ha cambiado" y no buscan involucrarse en algo serio en el corto plazo.

"La relación de Kylie y Travis no ha cambiado en absoluto. Pasan mucho tiempo juntos y no publican sobre eso", dijo una fuente a HollywoodLife. "Son una familia unida y hablan todo el tiempo y tienen química y admiración el uno por el otro".

La buena crianza de su hija Stormi de 3 años, sigue siendo un enfoque para ellos y si eso implica pasar mucho tiempo juntos, entonces eso es lo que harán. "Travis siempre la llama para ver cómo están ella y Storm. Hacen cenas y actividades familiares siempre que está en la ciudad".

La relación de Kylie Jenner y Travis Scott

Jenner y Travis Scott mantienen su amistad por su hija, Stormi

"Kylie sabe que una relación con Travis no funcionará con su apretada agenda y su estilo de vida musical", agregó la fuente. "Él no quiere comprometerse, pero ella está de acuerdo con eso. Sabe que es joven y no necesita eso en este momento".

"Ella sabe que es él. No busca estar con nadie más o tener una cita, pero él no puede darle lo que necesita en este momento. Tal vez en el futuro eso cambie, pero por ahora están contentos con la forma en que funciona su relación. Puede que sea poco convencional, pero no les importa. Funciona para ellos", agregó.

Los ex tortolitos fueron vistos recientemente comprando juntos en Target y luego compartieron un momento coqueto en el patio de recreo mientras llevaban a Stormi al parque para jugar el 29 de mayo, como te reportamos en La Verdad Noticias.

Los ex colgaron el Hold-N-Spin mientras reían y sonreían en un vídeo que ella compartido en las redes sociales. Más de una semana antes de eso, también fueron vistos juntos durante un viaje a Disneyland con su pequeño.

Kylie Jenner y Travis Scott se vincularon románticamente por primera vez en 2017 y anunciaron el nacimiento de Stormi en febrero de 2018. Para septiembre de 2019, sin embargo, lo dejaron.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.