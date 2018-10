Kylie Jenner y Travis Scott compran una casa nueva ¡De 13 millones de dólares!

Kylie Jenner y Travis Scott compran una casa nueva ¡De 13 millones de dolares!

Kylie Jenner es una de las integrantes de la familia más famosa de los medios: Las Kardashian. Las mujeres de esta familia siempre dan de que hablar debido a sus polémicas vidas.

Una de ellas es Kylie Jenner, quien recientemente trató de desligarse del programa de su familia “Keeping up with the kardashians” y busca el éxito por cuenta propia, inicio su propio negocio llamado “Kylie cosmetics” que ha sido tan exitoso que la celebridad ha sido catalogada por la revista Forbes como “la joven más rica del mundo”

Compraron su nido de amor.

Recientemente la joven empresaria se convirtió en mamá, pues tuvo una hija con el rapero Travis Scott, y la nombró “Stormi”

Según informes de la revista People, la pareja acaba de concretar la compra de su nueva mansión, que les costó nada más y nada menos que 13 millones de dólares.

Se trata de una mansión de más de 8 000 metros cuadrados con siete habitaciones y diez baños. La suite principal abarca más de 200 metros cuadrados. Es una mansión con todos los lujos, como una exclusiva piscina exterior, un garaje para numerosos coches y una lujosa casa para los huéspedes, tan grande que su familia entera podría hospedarse ahí.