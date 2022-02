Kylie Jenner y Travis Scott abrazan a Stormi en homenaje por su cumpleaños.

¡Stormi Webster ha crecido! La orgullosa mamá Kylie Jenner se puso cómoda con su novio Travis Scott en un instantánea para celebrar el cuarto cumpleaños de su hija el martes.

"Nuestro bebé tiene 4 años", el alumno de "Keeping Up With the Kardashians", de 24 años, subtituló la dulce publicación de Instagram. “Feliz cumpleaños a la niña que cambió todo mi mundo”.

El trío se abrazó el uno al otro en la foto en blanco y negro, que mostraba al rapero de "Sicko Mode", de 30 años, con sus brazos alrededor de Stormi. La Verdad Noticias informa que, la joven Kylie Jenner, que espera su segundo hijo con Scott, ocultó su barriga detrás del futuro padre de dos hijos.

Kris Jenner también felicitó a Stormi por su cumpleaños

Kylie Jenner y Travis Scott abrazan a Stormi en homenaje por su cumpleaños.

La abuela Kris Jenner comentó: “¡Feliz cumpleaños, preciosa Stormi! ¡¡¡Te quiero!!!”, mientras que la tía Kendall Jenner escribió: “¡4! un adulto completo.” La matriarca Kris Jenner, de 66 años, también acudió a su propia página de Instagram para rendir homenaje a la niña.

“Eres tan inteligente, tan amable, tan divertido y tan lleno de pasión por todo siempre”, escribió. “Doy gracias a Dios todos los días por elegirme para ser tu abuela”. En otro tenor, fuentes cercanas a la matriarca revelaron recientemente que Kris Jenner está "obsesionada" con Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian.

Stormi celebró el cumpleaños de su prima Chicago

Kylie Jenner y Travis Scott abrazan a Stormi en homenaje por su cumpleaños.

Stormi celebró su gran día hace dos semanas con una fiesta de cumpleaños conjunta junto a su prima Chicago. Sin embargo, fue su tío Kanye West quien acaparó la atención con su afirmación en las redes sociales de que no estaba invitado a la fiesta.

Pero West, de 44 años, luego reveló que tenía que agradecer a los padres de Stormi por dejarlo entrar a la fiesta. Posteriormente, Kanye West organizó una fiesta a su hija tras irrumpir en fiesta de Kim Kardashian.

“Estoy tan feliz en este momento, acabo de llegar de la fiesta de Chi”, dijo West en un video compartido por Hollywood Unlocked. “Solo tengo que agradecer a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora y asegurarse de que pudiera pasar ese recuerdo de cumpleaños con mi hija”.

Continuó: “Acabo de ver a todos. Eran Kris [Jenner] y Corey [Gamble] y Kylie. Kylie me dejó entrar justo cuando llegué al lugar, porque la seguridad me detuvo una vez más cuando llegué allí”. Es de recordar que Kanye West comparte a Chicago de 4 años con su ex Kim Kardashian, junto con North, de 8, Saint, de 6 y Psalm, de 2 años de edad.

