Kylie Jenner y Kanye West son las 2 celebridades mejor pagadas del 2020

En la lista anual de las 100 celebridades mejor pagadas publicada recientemente por la revista Forbes, la estrella de reality shows Kylie Jenner y su cuñado Kanye West son los 2 principales ganadores.

Kylie Jenner y su cuñado y rapero Kanye West encabezaron la lista, recaudando $590 millones y $170 millones respectivamente.

La estrella de reality shows vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty, Inc., que cotiza en bolsa en enero de 2019 por $600 millones; se embolsó 540 millones de dólares, antes de impuestos.

Jenner apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en marzo de 2019 a la edad de 21 años; sin embargo perdió el título de la “multimillonaria más joven hecha por sí misma” después de que Forbes revelara que la empresaria mintió en sus cifras y ganancias.

Una de las estrellas de la familia en 'Keeping Up With The Kardashians', Kylie es una magnate de la moda y lleva un estilo de vida lujoso.

Por otro lado, el esposo de Kim Kardashian, el rapero y empresario Kanye West, escaló las listas después de su vinculación con una popular marca de zapatillas deportivas. Aparte de eso, también tiene una línea de ropa y es dueño absoluto de sus marcas.

El 4 de julio de 2020, West anunció en Twitter que se postularía para las elecciones presidenciales de 2020.

Otros famosos declarados los mejores pagados del 2020

Las estrellas del deporte ocupan los tres lugares restantes en el top cinco de Forbes, con el tenista Roger Federer ($106,3 millones) y los jugadores de fútbol Cristiano Ronaldo ($105 millones) y Lionel Messi ($104 millones).

La única otra mujer en llegar al top 15 es Ellen Degeneres, quien ganó $84 millones este año a pesar de sus dramas en curso.

La presentadora y comediante Ellen DeGeneres fue la segunda mujer en ingresar al top 15 de las celebridades mejor pagadas de este año. A pesar que la conductora ha sido acusada de racismo y acoso laboral/Foto: El Intransigente

El famoso chef Gordon Ramsay se llevó a casa $70 millones, mientras que JK Rowling ganó $60 millones.

Otras celebridades notables incluyen a Dwayne Johnson ($87.5millones), Taylor Swift ($53 millones) y Billie Eilish ($72 millones). ¿Crees que Kylie recupere su título de multimillonaria?