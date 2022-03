Kylie Jenner tiene una colección de zapatos valuada en 1 millón de dólares

Kylie Jenner es la millonaria más joven del momento, y a través de sus redes sociales le encanta mostrar lo que su dinero puede comprar ya que también ha quedado claro que es amante de la moda y por ello se ha convertido en todo un ícono; esta vez, sorprendió su colección de zapatos que está valuada en poco más de un millón de pesos.

A sus 24 años de edad, y con 321 millones de seguidores en Instagram, es una de las influencers más importantes del mundo, y en La Verdad Noticias detallaremos qué marcas de calzado son sus favoritas.

Luego de que se anunciara que la marca de maquillaje de Jenner se hará vegana, los corazones para ella aumentaron, pues mucha gente busca este tipo de productos libre de cualquier daño para el medio ambiente.

Marcas favoritas de Kylie Jenner

La socialité cuenta con zapatos muy caros

Algunos de los zapatos que tiene la mejor del famoso Keeping Up With The Kardashian, se encuentran Valentino, Dolce Gabbana, Chritian Louboutin y Jacquemus.

Algunos usuarios afirmaron que cada par de zapatillas cuesta aproximadamente mil dólares, por lo que sumando todos los pares, hay poco más de un millón de dólares en calzado.

El color rosa parece ser el favorito de la socialité, pues en las imágenes que mostró hay muchos zapatos de este color e incluso en diferentes tonos y modelos.

Kylie también tiene un par de sandalias de Jacquemus, que cuestan un total de 785 dólares y otras de la marca Cassis 80, de piel acolchada y valuadas en 860 dólares.

¿Qué es Kylie Jenner de Kim Kardashian?

Son medias hermanas; ambas son hijas de Kris Jenner, quien estuvo casa con Caitlyn Jenner y de ese matrimonio nacieron dos hijas, Kylie y Kendall.

Todas las hermanas se llevan bien, aunque en algún momento se dijo que Kylie Jenner le rogó a Kim Kardashian borrar una foto de su adolescencia, pues en ella aprece natural y sin cirugías.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!