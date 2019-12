Kylie Jenner sin maquillaje, hinchada y demacrada ¿Qué le pasó?

La sensual Kylie Jenner, quien es la menor del poderoso clan Kardahsian-Jenner, enloqueció a sus seguidores de Instagram al compartir una serie de historias en donde aparece sin una gota de maquillaje y mostrando un rostro poco agraciado, una imagen que desató severas críticas en contra de la joven.

No es ningún secreto que Kylie Jenner es una exitosa modelo, empresaria y diseñadora que ha cobrado popularidad en el mundo del espectáculo al aparecer en el reality show más exitoso de la televisión desde hace más de una década: ‘Keeping Up With The Kardashians’.

A sus 22 años de edad, Kylie Jenner ha logrado posicionarse como una de las celebridades más populares de las redes sociales, teniendo consigo más de 153 millones de personas siguiendo sus pasos a cada instante, e inclusive queriendo ser como ella.

KYLIE JENNER AL NATURAL

La famosa ha demostrado tener buen ojo para los negocios y como prueba de ello podemos ver el constante éxito de su línea de maquillaje ‘Kylie Cosmetics’, la cual se ha posicionado como una de las empresas cosméticas con más ganancias a nivel internacional.

Desde hace muchos años, Kylie Jenner ha demostrado su gran pasión por el maquillaje, mismo que fue el incentivo principal para crear su propia colección de productos, es por ella que nos dejó bastante sorprendidos cuando de pronto prefirió presentarse ante sus millones de fans con la cara lavada.

Quizá la empresaria tiene como propósito de año nuevo obtener más seguridad en sí misma y aceptar su belleza natural sin tener que recurrir a cargados estilos de maquillaje, cirugías estéticas y rellenos faciales, la cual sería una decisión bastante sabia, sobre todo al tratarse de una mujer tan joven y bella.

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO A LA CARA DE KYLIE JENNER?

Aunque en otras ocasiones (muy pocas), Kylie Jenner ha expuesto su cara sin maquillaje, esta vez llamó mucho la atención lo extraña que lucía, pues se puede notar su rostro hinchado y un tanto desencajado.

En todo momento, la menor de la familia Kardashian-Jenner usó un filtro de Instagram, que enrojece ligeramente las mejillas y hace que vuelen mariposas alrededor de su cara en un intento para camuflar su raro aspecto.

A pesar de los numerosos rumores que afirman que Kylie Jenner se ha sometido a retoques estéticos en todo su rostro, ella ha asegurado que nunca se ha hecho ninguna cirugía y que todas las transformaciones son producto del maquillaje y diversos tratamientos de belleza.

