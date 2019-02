Kylie Jenner seduce las redes con ajustado y sexy vestido (FOTO)

La joven empresaria Kylie Jenner compartió en su cuenta personal de Instagram una sensual imagen mostrando sus encantos al lucir un ajustado vestido que dejó al descubierto sus sexys piernas.

La estrella de televisión recibió más de 3 millones de likes y diversos mensajes de sus fieles admiradores, quienes disfrutan apreciar la belleza de la empresaria.

♥️ Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 Feb, 2019 a las 11:24 PST

La hermana menor de Kim Kardashian elevó la temperatura en las redes sociales, pues el entallado vestido que lucía, tenía una abertura en la pierna que dejaba volar la imaginación de los caballeros.

Recientemente la empresaria compartió en su cuenta personal de Instagram, una serie de fotografías para presumir su espectacular casa, lo que se pudo notar es que en cada rincón tiene una decoración en colores pasteles.

Como recordamos Kylie Jenner disfruta presumir su hermosa figura luciendo sensuales prendas y es que para el lanzamiento de su línea de cosméticos para el mes San Valentín, la famosa compartió algunas imágenes derrochando sensualidad con un mini vestido de brillantes.

Kylie Jenner junto a sus demás hermanas han estado entreteniendo al público por su programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, donde revelan muchos secretos de su íntima vida y algunas sorpresas como la llegada del cuarto hijo de Kim Kardashian, pues en los nuevos episodios la empresaria revela que un bebé viene en camino.

La celebridad a su corta edad de 21 años, posee una fortuna y es considerada una de las mujeres exitosas tras el lanzamiento de sus cosméticos.

Actualmente Kylie Jenner sostiene una relación sentimental con Travis Scott, ambos tuvieron a una niña y decidieron llamarla Stormi.

let’s get away �� Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 18 Ene, 2019 a las 8:02 PST