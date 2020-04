Kylie Jenner se viste de blanco en cuarentena ¿Habrá boda?

Kylie Jenner decidió vestirse de blanco durante su cuarentena por Coronavirus (COVID-19) y en menos de 1 hora se convirtió en tendencia de redes sociales, siendo sus más de 171 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, los que paralizaron la publicación con gran cantidad de comentarios y la duda sobre el uso de color blanco en su vestimenta.

La famosa empresaria de la familia Kardashian-Jenner, sacó gran cantidad de suspiros a sus fans por lucir sus bien proporcionadas curvas con un entallado vestido blanco, aunque no es uno de bodas, eso no significó que se tocara el tema de su romance con Travis Scott, quien también es el padre de su hija Stormi.

La publicación donde vemos a Kylie Jenner con la blanca vestimenta, al igual demostrarse con una sensual pose sobre un mueble, ya superó los 3 millones 375 mil 377 me gusta en Instagram y sus más fieles seguidores consideran que este tiempo de cuarentena por Coronavirus, le han causado algunos problemas en la venta de sus cosméticos, pero no en un aumento de popularidad.

Kylie Jenner con vestido blanco

"Reina"

"res la más adorable"

"Te vistes de blanco por planes de boda?"

Hay que recordar que la hermana de Kendall Jenner, tiene 22 años de edad pero ya es considerada como una de las mujeres más exitosas del mundo, pues se ha galardonado con un imperio en ventas de cosméticos de su propia marca, siendo ella la misma imagen promocional para su venta; lo que impuso un estilo de vida en base a la vida de ella.

Te puede interesar: Kylie Jenner y Billie Eilish imponen moda con los tenis más esperados del 2020

Gracias al reality show “Keeping up with the Kardashians” y su propio programa de telerrealidad “Life of Kylie”, su presencia en redes sociales incluso superó a la de Kim Kardashian, siendo más de 10 millones de fans los que Kylie Jenner tiene como número superior a la polémica socialité de 39 años de edad.

No hay duda que la madre de Stormi Webster desea que la cuarentena termine, pero la dura situación que enfrenta los Estados Unidos con el Coronavirus, se encuentra ocupando el primer lugar en casos de contagio y muertes por esta enfermedad; por lo que habrá que esperar más tiempo para su triunfal regreso a los eventos sociales.