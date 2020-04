Kylie Jenner se transforma en una SEXY conejita (FOTOS)

Kylie Jenner no olvidó conmemorar la Pascua a su propia manera, siendo esta disfrazada de una candente conejita para sus más de 170 millones de seguidores en Instagram y agregando en la descripción de una fotografía un emoji de conejo para presumir sus bien proporcionados atributos.

La exitosa empresaria y socialité de 22 años de edad, optó por una entallada prenda, largos guantes y elegantes orejas de conejo para representar el inicio de esta celebración religiosa, creando estas instantáneas en una sencilla sesión de fotos de estudio con fondo rosado.

Esta sensual fotografía es algo que podría no ser lo más adecuado para esta fecha, pero cuando se trata de una publicación de Kylie Jenner, los más de 3 millones y 167 mil me gusta en menos de tres horas en la publicación, dicen más que mil palabras, sobre lo que es aceptado en Instagram.

Kylie Jenner celebra Pascua

No hay duda que la hermana de Kendall Jenner ha sabido enamorar a sus millones de seguidores de redes sociales con tra más de sus ocurrencias, ya que en cuestión de minutos se convirtió en el centro de atención con su candente lencería, siendo una forma en la que ella logra vender sus productos de belleza bajo su propia marca.

Pues la fórmula de ser ella misma quien promociones estos artículos de belleza, se convierte en una máquina de dinero que le permite a Kylie Jenner vivir de lo más cómoda y lujosamente posible, convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en llegar al éxito, tras aparecer en el popular reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Durante el periodo de cuarentena por Coronavirus en varios países del mundo, la joven socialité y madre de Stormi Webster, ha estado ocupada con el lanzamiento de una nueva línea de maquillaje, pero muchos de sus planes han estado en pausa debido a la contingencia de salud.