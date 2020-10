Kylie Jenner se ríe de la pelea con Kendall Jenner en las redes sociales

Kylie Jenner compartió recientemente que todo está bien entre ella y Kendall Jenner después de que los dos se pelearan en Keeping Up with the Kardashians.

El jueves 8 de octubre de 2020, los fanáticos de Keeping Up with the Kardashians vieron cómo Kendall Jenner y Kylie Jenner se peleaban explosivamente durante el viaje de la familia a Palm Springs.

La pelea supuestamente estalló después de que las hermanas discutieron sobre que Kylie Jenner se llevó a Kendall Jenner de regreso a Beverly Hills después de pasar el día en Palm Springs. La discusión luego se volvió física, después de que Kendall acusó a Kylie de arruinar su viaje.

Mientras miraba el episodio con sus fans, Kylie Jenner vio la escena entre ella y su hermana mayor de una manera alegre. También asumió la responsabilidad por el papel que desempeñó en la pelea.

Kylie Jenner se rió de pelea en Twitter

Kylie Jenner se tomó un momento para reírse de lo mucho que las cosas han permanecido igual entre ella y Kendall a lo largo de los años. Ella retuiteó un video de un fan el jueves 8 de octubre de 2020, mientras tuiteaba en vivo el programa con sus seguidores. El video era un GIF de las hermanas Jenner peleando cuando eran más jóvenes

En el clip, que fue tomado durante una temporada temprana de Keeping Up with the Kardashians, Kendall Jenner golpeó a Kylie Jenner mientras estaban en el asiento trasero de un auto. Kylie respondió pateando a su hermana.

Cuando el fan bromeó diciendo que el GIF era una escena eliminada de la pelea más reciente de las hermanas Jenner, Kylie se rió de lo "precisa" que era con lo que realmente sucedió. Kendall volvió a publicar el comentario de su hermana y escribió: "¡lmao! en realidad aunque!".

Kendall y Kylie son muy unidas pese altibajos

Los espectadores de Keeping Up with the Kardashians pueden recordar haber conocido a Kylie y Kendall cuando tenían 10 y 12 años, respectivamente.

Los dos estuvieron principalmente juntas durante las primeras temporadas de Keeping Up with the Kardashians, mientras que los fanáticos se centraron en sus hermanos mayores: Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian.

Las hermanas Jenner saltaron a la fama gracias al reality show estrenado hace 19 años

A medida que el impulso detrás de Keeping Up with the Kardashians comenzó a aumentar, tanto Kylie Jenner como Kendall Jenner siguieron sus propios caminos. Kendall se hizo conocida como una supermodelo, y Kylie alcanzó el estrellato en las redes sociales y se convirtió en la dueña de su línea de belleza, Kylie Cosmetics.

Aunque han tenido varios altibajos públicamente, se han vuelto más cercanos que nunca en los últimos años. Después de que la magnate del maquillaje dio a luz a su hija, Stormi Webster, las hermanas supuestamente trabajaron más en su vínculo. Kendall le dijo a People que se siente más cercana a Stormi de todas sus sobrinas y sobrinos.

"Siento ... una conexión realmente especial con Stormi", dijo Kendall Jenner "No sé si es que Kylie es mi hermana pequeña, pero estaba saliendo con ella el otro día en el almuerzo, y estábamos sentados, y [Stormi] estaba tan cómoda conmigo, y eso me hizo muy feliz".

Kendall Jenner y la hija de Kylie Jenner, Stormi Webster

El altercado televisado de Kim y Kourtney Kardashian

La pelea entre Kylie Jenner y Kendall Jenner tuvo lugar meses después del altercado televisado de Kim Kardashian West y Kourtney Kardashian.

Durante el estreno de la temporada 18 de Keeping Up with the Kardashian, los espectadores vieron cómo el acalorado intercambio de Kim Kardashian West y Kourtney Kardashian se convirtió en una pelea física en la casa de Khloe Kardashian.

Según E!, la pelea molestó a Kris Jenner, quien decidió unir a la familia para un viaje de unión. Antes del altercado de Kylie y Kendall, Kris dijo en una entrevista confesional que quería que todos sus hijos tuvieran paz entre ellos.

“Parte de mi trabajo es asegurarme de que las chicas se lleven bien ahora mismo”, explicó Kris Jenner. "Creo firmemente que si hay un problema y si hay tensiones entre la gente, tenemos que reunirnos y pasar un momento familiar de calidad".

