Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Kylie Jenner sale en fotos completamente desnuda. La familia Kardashian-Jenner, es sin duda de las más polémicas y la que más ocupa las primeras planas por todos los escándalos que surgen alrededor de todos los integrantes. Actualmente se dice que Kylie Jenner está embarazada, incluso se dice que está esperando un niño. Aunque todo ha quedado en solo rumores pues aún no ha confirmado nada, a pesar de que surgiera la noticia de que Kris Jenner, madre de todo el clan, de alguna manera confirmara la noticia del embarazo de Kylie y el de su otra hija Khloé.

posted some exclusive polaroids on The Kylie Jenner Official App from the past few years.. Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 4:30 PST De igual manera, varios fans mantienen la versión de que las fotos fueron de hace tiempo, por la cual no se aprecia el embarazo. ¿Qué opinas? De igual manera, varios fans mantienen la versión de que las fotos fueron de hace tiempo, por la cual no se aprecia el embarazo.

Incluso se dieron a conocer algunas imágenes en las que supuestamente aparecía embarazada, algo que fue totalmente falso, pues las imágenes fueron alteradas. Ahora la guapa modelo y empresaria sorprendió a miles personas en sus redes sociales, al aparecer desnuda. ¡La modelo apareció tapada solo con una sábana! Y sin duda no dejó mucho a la imaginación. Aunque lo que llamó mucho la atención, fue que no se apreciaba algún embarazo, incluso en los comentarios se puede leer que si la modelo había abortado, pues con lo poco que se llegó a apreciar no se veía el supuesto embarazo.