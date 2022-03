Kylie Jenner revela que su bebé ya no se llama Wolf

Algunas cosas nunca cambian, pero para el hijo de Kylie Jenner, algunas cosas sí. La fundadora de Kylie Cosmetics recurrió a su historia de Instagram el 21 de marzo para compartir algunas noticias sobre el nombre de su bebé.

Ella escribió: "Para tu información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf". ¿Por qué el cambio de nombre? "Realmente no sentimos que fuera para él", dijo Kylie.

La decisión de cambiar su nombre se produce casi dos meses después de que Kylie Jenner y Travis Scott dieran la bienvenida a su segundo hijo el 2 de febrero.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Kylie anunció su nombre como Wolf el 11 de febrero, y su certificado de nacimiento reveló que su segundo nombre es Jacques, en honor al padre Travis. nombre real. La pareja también son padres de Stormi Webster , de 4 años.

Historia de Instagram de Kylie Jenner.

Si bien aún no se ha revelado el nuevo nombre de su hijo, Kylie ha compartido destellos de su embarazo y la llegada del bebé en un video de YouTube titulado "To Our Son" publicado el 21 de marzo.

Kylie documentó todo su viaje, mostrando su aprendizaje que estaba esperando, contando su mamá la noticia, celebrando su baby shower y escuchando el audio del nacimiento de su bebé. En el conmovedor montaje, los miembros de la familia enviaron mensajes tanto a Kylie como a su hijo antes de que naciera.

En el video, Kim Kardashian señaló: "Rezo para que ames a la familia en la que naciste porque somos muy especiales. Te amamos y estamos ansiosos por conocerte". Kris Jenner también filmó un mensaje para su nieto, compartiendo lo amado que ya es.

"Para mi nuevo nieto, no puedo esperar a que llegues aquí. Pienso en ti todos los días y estoy muy emocionada de conocerte y darte la bienvenida a la familia", dijo Kris mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. "Ya te amo. Estás entrando en la familia más increíble, muchos primos, y vas a tener la mejor vida, porque tienes los mejores padres y la mejor familia. Te amo".

¿Qué opinas sobre la decisión de Kylie Jenner y Travis Scott de cambiarle el nombre a su hijo? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

