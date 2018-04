No pudo resistirse a un delicioso pan y la socialité hizo conciencia del peso que quiere perder tras su embarazo.

La socialité de 20 años de edad, e integrante del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, desde hace ya casi un año no ha parado de estar en el reflector de las cámaras, pues por mucho tiempo mantuvo oculto su embarazo a pesar de que miles de medios en el mundo constantemente estuvieran hablando de ella, tras esto ahora ha causado revuelo cuando compartió cuanto subió durante su embarazo y cuánto peso debe bajar para recuperar su figura.

Desde que nació la hija de Kylie y Travis Scott, Stormi Webster, todos habían querido ver el bello rostro de la bebé y desde entonces cada pequeña aparición que hace Stormi en las redes de sus mamá es un hit total, por lo que nadie se había preocupado por el peso de la socalité.

my angel baby is 1 month old today Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Mar 1, 2018 at 2:50 PST

Y es que poco tiempo después de haber dado a luz, Kylie se atrevió a publicar imágenes de ella, usando solo un sueter y ropa interior donde se notó que ella luce increíble, ante esto mucho especularon que se había operado.

Kylie Jenner revela cuánto peso debe bajar para recuperar su figura

Sin embargo, hace algunas semanas, Kylie Jenner, reveló y después borró un comentario en Instagram en el que confesaba a una de sus seguidoras que durante su embarazo, subió 40 libras, lo equivalente a 18 kilogramos de peso extra.

Y en esta semana, por medio de un video en su Snapchat, Kylie Jenner, compartió un video en el que podemos ver a alguien sirviendo un rollo de pan recién horneado.

"¡Necesito perder 9 kilos pero esto se ve demasiado bueno!", fue lo que Kylie escribió en la publicación.

A pesar de no estar muy contenta con su peso actual, el cual no ha revelado, Kylie no ha dejado de publicar fotos de su cuerpo desde el nacimiento de Stormi.

stormiiiiiiiii Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Mar 23, 2018 at 12:23 PDT

De hecho, apenas hace unos días, luego de su hermosa foto al lado de su bebé Stormi Webster, con la que ambas se robaron los corazones de muchos, la hermana menor de Kim Karadashian, comenzó a publicar imágenes de ella donde a pesar de usar ropa deportiva holgada podemos ver que luce muy bien, sin importar que esos 18 kilo de más sigan estando en ella.

Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Abr 3, 2018 at 8:24 PDT