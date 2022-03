Kylie Jenner reaparece tras dar a luz a su segundo bebé

Kylie Jenner de 24 años se veía totalmente relajada en Los Ángeles mientras salía con su hija de 4 años, Stormi, en fotos obtenidas por la prensa.

Jenner, que normalmente no es tímida para mostrar sus curvas en las redes sociales, cubrió su cuerpo posparto de ella con un suéter marfil de gran tamaño y mallas negras.

Se complementó con zapatillas Nike y llevó su estilo acogedor a un nuevo nivel al llevar un bolso Hermés Birkin de cocodrilo en blanco y negro, que se vende al por menor por aproximadamente 250,000 dólares.

Kylie Jenner intentó hui de la prensa

La socialité trató de pasar desapercibida cubriéndose el rostro con un cubrebocas de la marca de su hermana Kim Kardashian Skims.

En un momento, se vio a Kylie cargando a Stormi en su cadera. La pequeña coordinó con su mamá de ella, también luciendo leggins y tenis.

Jenner comparte a Stormi y Wolf con su novio, Travis Scott. Dio a luz a su hijo el 2 de febrero y anunció la noticia en una publicación de Instagram que incluía una foto en blanco y negro de la diminuta mano de ella de Wolf. Aún no ha compartido una foto del rostro del recién nacido.

¿Cuándo anunció su embarazo?

Kylie anunció que estaba embarazada por segunda vez en agosto de 2021, y días después del anuncio realizó varias apariciones en algunos eventos de la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, Jenner mantuvo un perfil bajo durante el resto de su embarazo, alejándose de las redes sociales después del mortal Festival Astroworld de Scott en noviembre.

El rapero de 30 años recibió varias demandas después de que 10 de sus fanáticos murieran y cientos más resultaran heridos en una multitud en la presentación de Houston.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" defendió a Scott después del festival, alegando que no había escuchado los gritos de ayuda de la audiencia mientras estaba en el escenario.