Kylie Jenner protagoniza sexy sesión de fotos desde el lago

Las nuevas fotos de la socialité han robado miles de suspiros a los caballeros.

El verano iniciará en un par de semanas y todo parece indicar que Kylie Jenner ya se está preparando, pues a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías donde presume el espectacular cuerpazo que posee a través de un coqueto traje de baño.

De acuerdo a información que circula en Internet, la socialité de 24 años de edad viajó hasta el lago Powell en compañía de sus amigas para disfrutar de un soleado día. Por tal motivo, ella decidió modelar un traje de baño en color plateado que remarcaba en gran medida sus pronunciadas curvas de impacto.

Las nuevas fotos de la joven socialité han causado sensación en Instagram.

Como era de esperarse, la sexy sesión de foto compartida en su perfil oficial no pasó desapercibida para sus fieles seguidores, pues en conjunto ha recabado más de 19.6 millones de likes en Instagram, además de recibir cientos de piropos por parte de sus fans.

Reta a la censura con sexy foto

Sin pena alguna, la socialité compartió un adelanto de la sexy sesión de fotos que realizó para sus millonarias empresas.

La ardiente visita de la socialité al lago Powell llega un par de días después de que se revelara un adelanto de la sesión de fotos que protagonizó para promocionar futuros proyectos de sus millonarias empresas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella utilizó un atuendo muy atrevido que sin duda reta a la censura de Instagram.

Kylie Kristen Jenner, quien hace poco aseguró que no piensa casarse pronto con Travis Scott, famoso rapero y padre de sus dos hijos, modeló un body de red en color rosa que dejaba al descubierto sus atributos. Eso sí, la socialité cubrió su cuerpo desnudo para evitar enseñar de más y al mismo tiempo hacer volar la imaginación de sus seguidores.

¿Por qué es famosa Kylie Jenner?

La menor del Clan Kardashian-Jenner goza de gran popularidad en el Internet.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kylie Jenner saltó a la fama tras formar parte de Keeping Up with the Kardashian, el reality show sobre su vida y la de su familia que se mantuvo al aire por 14 años consecutivos. Aunque el programa llegó a su final en marzo del 2021, al mes siguiente estrenaron una nueva serie en Hulu y Star+.

