Kylie Jenner presumió tutorial de belleza junto a su hija Stormi (VIDEO)

La sensual empresaria Kylie Jenner compartió un nuevo tutorial de belleza de maquillaje, pero lo que más sorprendió a todos sus fieles seguidores en las redes sociales fue que en el video estuvo la pequeña Stormi.

La hija de Kylie Jenner y Travis Scott ya tiene 10 meses. Stormi ha causado sensación en Instagram, por las tiernas fotografías que comparte su famosa mamá.

Y es que el programa "Keeping Up With The Kardashians" ha logrado enloquecer a todos los televidentes, pues en cada episodio, el clan Kardashian comparte sus más íntimos secretos delante de las cámaras.

La famosa empresaria quiso compartir con todos sus seguidores su nueva linea de cosméticos Kylie Cosmetics y aprovechó compartir algunos consejos de belleza.

Durante el tutorial, se puede escuchar una canción de Travis y de repente Kylie Jenner aparece cargando en brazos a su hija Stormi.

"¡Liner está encendido y Stormi está despierta!". Aunque, "despierta" podría ser un término generoso". Mencionó Kylie Jenner.

La famosa empresaria de 21 años, comenzó a tararear una canción a su hija, mientras Stormi solamente observa a su mamá. Tras mostrar su línea de maquillaje y dar algunas técnicas para aplicarse las sombras y el rubor, Kylie Jenner mencionó:

"Travis y yo tenemos nuestra propia habitación y siempre tengo una habitación separada para poder poner toda la ropa..." , "Siempre tengo una habitación separada para todo mi guardarropa, mi maquillaje y, por supuesto, Stormi".

Kylie reveló que es una experta a la hora de hacer su equipaje, ella pone toda su ropa en su maleta antes de viajar y colgar sus atuendos es lo primero que hace cuando llega a su habitación.