Kylie Jenner presume sus CURVAS en ajustado body de plástico (FOTO)

Kylie Jenner es una de las jóvenes más importantes del medio del espectáculo pero sobre todo de la esfera empresarial, pues como ya hemos de saber, esta integrante del clan Kardashian-Jenner, fue proclamada por Forbes "la joven empresaria más rica".

Sin embargo, Kylie Jenner no nada más cuenta con un acervo económico incontable, si no que también es una digna representante de la estética femenina, ya que no es un secreto que posee una belleza sin igual y un físico espectacular.

Precisamente ha sido gracias a sus atributos físicos que las redes sociales estallaron en furor luego de que la sensual empresaria compartiera una imagen que volvió locos a sus más de 130 millones de seguidores.

En la publicación se puede apreciar a una Kylie Jenner posando sugerentemente ante la cámara vistiendo un seductor body color rojo, acompañado de un sombrero y guantes de la misma tonalidad, denotando extrema sensualidad.

Lo que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios, es que el body que porta está hecho de algún tipo de material sintético en cual se adhiere perfectamente a la piel de la también modelo, desvelando hasta el más mínimo detalle de su silueta.

Esta sexy fotografía le ha volado la imaginación a muchos de sus seguidores, los cuales no han dudado en dejarle un comentario de apoyo o elogiando su extraordinaria belleza, mismos mensajes que ya han completado la cantidad de 18,600 corazones rojos.