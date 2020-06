Kylie Jenner presume su perfecto maquillaje con deslumbrantes selfies nuevas/Foto: Insider

¡Kylie Jenner ama sus mejores momentos! Es raro que la magnate del maquillaje de 22 años se adhiera a un peinado durante más de unos pocos días, pero Kylie ha estado sacudiendo sus mechones más ligeros durante la cuarentena.

La madre de Stormi le dio a los fanáticos una mirada aún más cercana a sus impresionantes trenzas el 12 de junio cuando visitó Instagram para compartir una serie de selfies con sus 180 millones de seguidores. Las fotos la mostraban con un mono ceñido que presentaba un diseño geométrico amarillo, gris y negro, y mostraba todas sus curvas.

Ver esta publicación en Instagram ��������⛅️ Una publicación compartida por Kylie �� (@kyliejenner) el 12 de Jun de 2020 a las 2:02 PDT

Dadas las decoraciones en el fondo, los broches parecían haber sido tomada a principios de la semana cuando se celebra su mejor amiga Anastasia “Stassie” Karanikolaou en su cumpleaños 23.

En las fotos, se pasó las manos cuidadas por el cabello mientras miraba a la cámara y mostraba su impecable maquillaje. La estrella de la realidad hizo un puchero y tiró de sus hebras resaltadas a un lado, mientras subtitulaba la foto simplemente con cuatro corazones blancos y un emoji en la nube.

Kylie Jenner abandona la cuarentena

Solo unos días antes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se reunió con Caitlyn Jenner, de 70 años, en Nobu. A medida que California continúa aliviando las restricciones de coronavirus en las comidas en persona en restaurantes, la frecuencia de ver a un Kardashian o Jenner fuera de lugar sin duda va a aumentar.

Kylie, Kendall y Caitlyn han sido inseparables desde hace muchos años, incluso después de la transformación, la relación padre e hijas se logró sostener/Foto: E! News

Todos se veían geniales para la excursión, con Kylie vistiendo un plumero de diseñador amarillo y Caitlyn balanceándose con un vestido de cóctel con estampado de leopardo.

Aunque la pandemia del coronavirus COVID-19 ha mantenido a los KarJenner, en su mayor parte, separados, Caitlyn ha conservado su estrecha relación con Kylie y Kendall durante la cuarentena.

“Caitlyn habla con Kendall y Kylie todo el tiempo. Incluso antes de la cuarentena, se enfrentarían a FaceTime varias veces al día, la cuarentena no ha cambiado eso”, dijo una fuente a HollywoodLife. “Kendall y Caitlyn comparten el amor por los automóviles, y Kylie habla con su padre a menudo sobre sus inversiones inmobiliarias y sus esfuerzos comerciales. Hablan todos los días y, a menudo, es varias veces al día”, finalizó la fuente.