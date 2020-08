Kylie Jenner presume su lamborghini y colección de lujosos autos en Instagram

La magnate del maquillaje Kylie Jenner está ganando mucho dinero, muchos de los cuales se han destinado a su extensa colección de autos de lujo. Kylie Jenner no es ajena a los coches con precios elevados. Ya sea que esté posando con un Rolls Royce o conduciendo por Los Ángeles en un Lamborghini, la joven de 23 años tiene una seria colección de vehículos de lujo.

Recientemente, Kylie Jenner usó Instagram para compartir una foto de sí misma posando junto a un vehículo valorado en más de 200 mil dólares, la publicación estuvo acompañada del texto: "Temporada de leo>", haciendo referencia a su cumpleaños del 10 de agosto, lo que la convierte en Leo en la carta del zodíaco.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians estaba junto a un Lamborghini rojo, abriendo la puerta del lado del pasajero delantero y volviendo la cabeza lejos de la cámara.

Junto con el llamativo vehículo, su atuendo único también hizo una gran declaración. La segunda foto en su publicación del carrusel del 18 de agosto ofreció a los fanáticos una mirada más cercana al "corte" que presentaba un bustier, pantalones y chaqueta sin tirantes estilo tie-dye en blanco y negro.

La blusa apenas visible se mantenía unida en la parte delantera mediante una cuerda estilo corsé y mostraba su abdomen desnudo. Mientras tanto, la chaqueta presentaba un diseño de cuello alto que se abrochaba en la parte superior y los pantalones de cintura alta le llegaban hasta los tobillos.

La directora ejecutiva de Kylie Cosmetics también mostró el Lamborghini el 28 de junio, cuando publicó una instantánea con su hija pequeña Stormi Webster, 2. "Sabía que gané cuando te tuve", escribió la celebridad.

Kylie Jenner demuestra su amor por los automóviles

En enero, Kylie Jenner portó algo de glamour serio mientras posaba junto a su Mercedes G-Wagon marrón valuado en más de 127 mil dólares. Llevaba un traje ceñido, que presentaba un intrincado diseño en blanco y negro, y alejaba su cuerpo de la cámara. Ella volvió su rostro hacia la cámara, movió su cabello aún negro y ofreció una mirada sensual, mientras descansaba una pierna en el borde del auto que mostraba sus zapatillas grises.

El siguiente es el Rolls Royce de Kylie Jenner, o deberíamos decir, uno de sus Rolls Royce. Con solo 23 años, Kylie Jenner posee varios vehículos del fabricante de automóviles de lujo y posó frente a uno en una foto de Instagram de diciembre de 2019. El Rolls Royce Phantom de 450 mil dólares estaba en exhibición completa cuando el CEO de Kylie Skin se paró al frente, vistiendo un suéter de cuello alto de canalé marrón claro con pantalones de cuero marrón oscuro.

Kylie Jenner saltó al asiento del pasajero de lo que parecía ser su Mercedes Benz G-Wagon en una instantánea de octubre de 2019 y mostró su lujoso bolso en varias fotos. "noche de película. ¿Cuál es tu película favorita?", escribió la celebridad.

Te puede interesar: ¡Misteriosa! Kylie Jenner presume lo MEJOR ha hecho en la vida

Para esa ocasión Kylie Jenner mostraba con una franela roja y azul estilo tartán, que combinó con pantalones negros, y un bolso Chanel acolchado negro. En el chasquido final, alargó juguetonamente su mano hacia la cámara, mostrando sus largas uñas rosadas y su brillante reloj plateado.