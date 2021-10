Kylie Jenner presume su figura en sexy bikini y recibe crueles críticas

Kylie Jenner despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir un sensual video en su cuenta de Instagram, en el cual presume sin pena alguna la espectacular figura que posee a sus 24 años de edad a través de un coqueto traje de baño que no deja mucho a la imaginación de quien la mire.

En la grabación podemos observar a la menor del Clan Kardashian-Jenner modelar un entallado traje de baño rojo que sin duda remarca sus curvas de impacto y un pareo del mismo color que combina a la perfección. Este clip fue tomado durante una sesión de fotos, la cual serviría para promocionar su nueva línea de traje de baño.

La menor del Clan Kardashian-Jenner lució su figura en un sexy bikini rojo.

La grabación compartida en la cuenta de Kylie Swim en Instagram no ha pasado desapercibida para todos sus fanáticos, pues hasta el momento ya supera los 153 mil likes y ha recibido cientos de comentarios, en los cuales se halaga el cuerpazo que posee y que presume con orgullo frente a la cámara de su teléfono celular.

Critican el cuerpo de la socialité

Los cibernautas aseguran que la socialité no promueve la belleza natural.

Como era de esperarse, la publicación de la socialité y empresaria, quien hace unas semanas confirmó su embarazo con tierno vídeo en Instagram, no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales y comenzó a ser replicado en distintos medios de comunicación. Fue ahí donde ella recibió duras críticas respecto a su cuerpo.

“Cuerpo extraño al ataque”, “Que ejemplo reciben las niñas, este no es un cuerpo real”, “Todo reconstruido y se siente espléndida”, “Ella ya no se parece a quien es en realidad”, “Esas mujeres se deforman el cuerpo con esas cirugías, ¿qué clases de belleza es ese”, “Pobre de su hija, ella no lucirá así”, son algunas de los comentarios que se leen en Instagram.

¿Qué hace Kylie Jenner?

La línea de maquillaje de la socialité es un rotundo éxito a nivel mundial.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kylie Jenner es una empresaria, diseñadora y modelo. La socialité ha triunfado en el mundo de los negocios gracias a su línea de maquillaje y otros productos de belleza, mismos que hoy en día la han convertido en la celebridad mejor pagada de Forbes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales