Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Kylie Jenner presume su "Pino" en redes Hace un año Kylie Jenner impresionó al compartir fotografías y videos de su espectacular árbol de Navidad y del difícil proceso que resultó meterlo a su mansión y decorarlo. Este año la situación no es muy distinta, pues aunque no documentó la llegada de su árbol, si lo presumió cuando ya estaba instalado y con algunas luces. [embed]https://www.instagram.com/p/BcPUY2cHa7v/[/embed] Al parecer, Kylie busca hacer de la espectacularidad de su árbol una tradición navideña y el de este año es prueba de ello. La estrella de reality compartió una fotografía y un video del enorme árbol bañado en nieve artificia “No puedo esperar a verlo adornado”, añadió junto a la imagen que deja en evidencia las dimensiones del árbol que alcanza la altura de su elegante casa. [embed]https://www.instagram.com/p/BcTszn0np3S/[/embed] Ahora solo queda esperar a ver el resultado final del proceso de decoración del árbol. Aunque Kylie se ha negado a confirmar o desmentir su supuesto embarazo, todo apunta a que se trata de una realidad y no dudamos que esta Navidad tendrá un sentido muy especial para la exitosa empresaria.

