Kylie Jenner presume increíble mini Lamborghini de Stormi ¡Vive llena de lujos!

Kylie Jenner de 22 años, capturó otro momento precioso con su hija Stormi Webster de 2 años, conocida por ser una de las bebes más rodeadas de lujo en todo el mundo.

La magnate de la belleza disfruta de la maternidad mientras tomaba fotos de la pequeña Stormi Webster en su mini Lamborghini el pasado viernes 31 de julio, que estaba tapizado con un logotipo de Louis Vuitton personalizado con un interior negro.

Stormi Webster llamó la atención por su lujosa fiesta de cumpleaños

¿El precio de venta de este coche de juguete tan genial? $ 389 dólares. El mini Lamborghini fue algo que la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner le regaló a Stormi cuando tenía solo 10 meses de edad, esto a fines de 2018.

Stormi disfruta de una vida de lujos

Stormi se veía tan adorable con su conjunto completamente negro que combinó con un par de zapatillas súper elegantes. La pequeña descansaba sobre su automóvil mientras miraba su mini bolso que incluía uno de los verdaderos autos de lujo de Kylie Jenner en el fondo.

"Mi bebé ya no es un bebé", escribió en la leyenda Kylie Jenner, junto a un par de emojis de corazón negro.

Stormi ha tenido un verano bastante divertido hasta ahora con millones de nosotros todavía en cuarentena.

¡Ella ha estado viviendo la vida al máximo y no podemos tener suficiente de todos los preciosos momentos que su madre cariñosa publica en las redes sociales!.

La pequeña derritió nuestros corazones cuando Kylie Jenner compartió un video de ella balanceando un leotardo de lavanda y un tutú mientras corría por una fuente a principios de este mes.

También tuvo un día divertido con Kylie Jenner y su papá Travis Scott, de 28 años, el sábado 19 de julio. Los tres fueron fotografiados mientras caminaban por Laguna Beach, California, donde el dúo madre / hija se tomaron de la mano durante su viaje relajante.

Te puede interesar: Kylie Jenner: El vídeo de Stormi que ha llenado de ternura a Internet

Stormi también ha estado de fiesta con sus primos durante el autoaislamiento. Ella y su mejor amiga True Thompson, de 2 años, tuvieron la salida más dulce el domingo 19 de julio. ¿Qué te parece la vida ajetreada pero lujosa de la pequeña hija de Kylie Jenner?.