Kylie Jenner presume cicatriz en Instagram

Detrás de la cicatriz de Kylie, hay una tierna historia.

Últimamente Kylie Jenner ha estado haciendo campaña en su Instagram para amarnos a nosotros mismos, con todas nuestras virtudes y defectos. Por lo que demostró que ella también tiene una marca.

Aunque pareciera perfecta la bella influencer también es humana y por lo mismo también tiene marcas de nacimiento, cicatrices, lunares y muchas imperfecciones, lo cual no indica que este mal.

Matching with day 1 @stassiebaby Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 6 de Dic de 2015 a las 6:24 PST

A través de su cuenta de Instagram Kylie compartió una foto presumiendo una cicatriz en su torneada pierna, con la descripción "Amo mi cicatriz" la pequeña de las Kardashian-Jenner sorprendió a todos sus seguidores con reveladora foto.

I love my scar Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 8 de Dic de 2015 a las 11:38 PST

"Cuando tenía 5 años, mi hermana y yo estábamos jugando a las escondidillas y yo me escondí en un huequito. Después de un rato, cuando mi hermana no me encontró, tuve que salir, pero para eso debía escalar el pequeño lugar en el que me metí. Me resbalé y un tubo se atoró en mi pierna, intenté quitarlo, pero se metió aún más, de hecho la cicatriz estaba en casi toda mi pierna. Hoy se ve chica porque crecí".

the blues Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 24 de Jul de 2018 a las 10:58 PDT

Aunque sabemos que tal vez le debió de de doler mucho, nos da gusto que Kylie comparta este tipo de detalles, demostrando a sus seguidores que se acepta con todo y esa cicatriz que la ha acompañado toda la vida y le gusta tenerla, porque es lo que la hace diferente del resto.