Kylie Jenner presenta su nuevo look en Instagram, ¡Con entallado vestido!

¿Año nuevo, look nuevo? Al parecer así piensa Kylie Jenner ahora que se ha hecho un cambio radical de look en su larga cabellera. La joven socialité y empresaria de 22 años es una de las estrellas que más cambios de apariencia ha tenido, ya que no es nada similar a cuando era una joven adolescente.

La menor de las Kardashian-Jenner disfruta de siempre experimentar con su cabellera y su apariencia, desde colores de fantasía hasta tonalidades más naturales, rizos, ondas y lacios, Kylie y sus estilistas siempre saben cómo mejorar y renovar la apariencia de la joven madre de Stormi.

Es por ello que recientemente ha compartido en su Instagram su nuevo look. Kylie Jenner ya había pasado por el rubio tipo muñeca Barbie, pero ahora su dorada cabellera es en un color más brillante y llamativo. Los más de 150 millones de seguidores de la creadora de Kylie Cosmetics, elogiaron el nuevo estilo de Jenner.

En la foto publicada por la hermana de Kim Kardashian, se muestra ella con un entallado vestido azul con estampado que la hace verse súper hot, así como su amarilla y larga cabellera que combina muy bien con su pequeño bolso. Kylie Jenner escribió en la descripción de su publicación la palabra “Yummy”, ¿Estará haciendo referencia a la nueva canción de Justin Bieber?

LAS ENORMES CURVAS DE KYLIE JENNER

La millonaria hija de Kriss Jenner, presumió sus torneadas y prominentes curvas en la imagen que posteó enseñando su nuevo estilo de cabello. Asimismo, Kylie Jenner parece estar disfrutando de su soltería al máximo, después de terminar su relación con el cantante Travis Scott, padre de su hija.

Por otra parte, Kylie Jenner viene con todo para su línea de cosméticos, donde entre sus próximas colecciones lanzará una colaboración con su pequeña hija Stormi Webster de apenas un año de edad.

