Kylie Jenner no asistirá a la MET GALA 2021 ¿Por estar embarazada?

Kylie Jenner sorprendió a sus fans con la noticia de su segundo embarazo, pero la misma semana les ha dado una pequeña decepción debido a que anunció que no asistirá al MET Gala 2021.

En sus historias de Instagram de la mañana del lunes 13 de septiembre, Jenner escribió: "Estoy tan triste por no haber podido asistir este año. No puedo esperar a ver todos los looks”, junto a varias fotos de sus looks anteriores para el evento.

Después de que Kylie Jenner confirmó su embarazo con tierno vídeo en Instagram, por lo que sus fans creen que su decisión de no asistir a la MET Gala 2021 estaría relacionada con su segundo embarazo.

¿Por qué Kylie no irá a MET Gala?

Kylie Jenner ha asistido a cuatro MET Galas

Aunque Kylie se encontraba en Nueva York e incluso dio el primer vistazo de su 'pancita' de bebé en Semana de la Moda en dicha ciudad, fuentes cercanas a la socialité revelaron que decidió regresar a su hogar en Los Ángeles.

Al parecer, Kylie deseaba revelar su embarazo en la MET Gala 2021 pero “las cosas no salieron como esperaba” y aunque está feliz por haber confirmado la noticia durante la Semana de la Moda de Nueva York después de que se filtraron rumores de su condición.

¿Quién es el papá del segundo hijo de Kylie Jenner?

Travis Scott es el padre de los dos hijos de Kylie Jenner

Kylie Jenner y Travis Scott se preparan para su segundo bebe después de recibir a su primera hija, Stormi Webster en febrero del 2018, por lo que la pequeña y su futuro hermano tendrán cuatro años de diferencia en sus edades.

Aunque Jenner no formará parte del desfile de estrellas de la MET Gala de este año, la socialité tiene buenos recuerdos del evento junto a su pareja. De hecho, ocupa un lugar especial en la historia de amor de ella y Travis.

Fue ahí donde Kylie Jenner y Travis Scott hicieron su primera aparición en la alfombra roja como pareja en la edición cuya temática fue "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" de 2018, y volvieron a asistir juntos en 2019.

