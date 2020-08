Kylie Jenner niega RIVALIDAD con Kim Kardashian: “Somos más poderosas juntas”

Kylie Jenner de 23 años, no hizo más que elogiar a su hermana mayor, Kim Kardashian de 39, y a su compañía de cosméticos, KKW Beauty, cuando habló sobre cómo se ayudan mutuamente cuando se trata de sus negocios en una nueva entrevista, aplastando cualquier especulación de que haya puede ser una rivalidad entre las dos hermanas exitosas.

La creadora de Kylie Cosmetics, Kylie Jenner ;habló muy bien de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian en el episodio de estreno de Quibi de About Face, después de que le preguntaran qué había aprendido del negocio de belleza de su hermana.

"Todas las marcas de Kim son increíbles", le dijo Kylie Jenner a Rosie Huntington-Whiteley.

"Ella usará el mío, yo uso el de ella, pero la forma en que creamos nuestro maquillaje y la forma en que administramos nuestros negocios es muy distinta y luego nos reunimos si necesitamos un consejo", explicó Kylie Jenner con más detalle.

Las hermanas Kardashian- Jenner insinuaron que las cosas entre ellas estaban bien cuando colaboraron juntos en una fragancia KKW este año. "No hay nada mejor que trabajar con tu familia", dijo Kylie sobre la experiencia. "Todos entendemos que somos más poderosos juntos, cuando somos un equipo".

El Clan Kardashian - Jenner saltó a la fama con su reality show estrenado en 2007

Kylie Jenner habló no solo de Kim Kardashian, sino también de sus otros hermanos, incluidos Kourtney Kardashian, 41, Khloe Kardashian, 36, Rob Kardashian, 33 y Kendall Jenner, 24, y se sinceró sobre su vínculo.

“Todos nos mantenemos firmes y humildes, y nos recordamos lo bendecidos que somos. No puedo empezar a actuar como una Kylie diferente y presentarme a la cena familiar ... Me preguntan, '¿Quién eres hoy?'".

Kim Kardashian celebra cumpleaños de Kylie Jenner

Poco después de que se publicara la entrevista de Kylie Jenner en About Face, Kim Kardashian compartió su propio amor por su hermana pequeña en su cumpleaños número 23 este 10 de agosto.

Kim Kardashian acudió a Instagram para publicar una serie de fotos de la magnate del maquillaje en varias etapas de su vida. y escribió un mensaje cariñoso junto a él, que puede ver a continuación.

“Mi bebé @kyliejenner ¡¡¡Feliz cumpleaños !!! ¡¡¡No puedo creer que tengas 23 años!!!! [...] ¡La persona más divertida y leal del planeta! ¡Buscar fotos y encontrar tantos recuerdos divertidos me hace muy feliz! ¡Te amo más allá de lo que puedas imaginar!".

¿Crees que sea cierto que no existe una rivalidad entre Kylie Jenner y Kim Kardashian? Dinos que piensas en los comentarios.