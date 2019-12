Kylie Jenner: mira el antes y después de su apariencia ¡está irreconocible!

Sin lugar a dudas Kylie Jenner es una de las mujeres más hermosas y populares del mundo; prueba de ello es su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 155 millones de seguidores alrededor del mundo, lo que la ha convertido en una de las influencers más relevantes y mejores pagas de los últimos tiempos.

Es un hecho que el haber crecido bajo la lente de las cámaras de televisión, ocasionó que se tenga un registro del crecimiento y desarrollo de la joven, mismo que pudimos presenciar desde el reality show: Keeping Up With The Kardashians.

Su infancia, hasta su conversión a ser una magnate de la industria cosmética a pasado frente a nuestros ojos, pero quizá tantos años de seguirle el paso a Kylie Jenner y toda su familia nos ha nublado un poco la memoria de cómo era la imagen de la chica al natural.

UNA KYLIE MUY DIFERENTE

En la actualidad, el mundo entero alaba la sensualidad, belleza y atributos físicos de Kylie Jenner, pero daremos un paso atrás para volver por un minuto a la realidad, por lo que lamentamos decirte que…

ESTO NO SIEMPRE FUE ASÍ

Al ponernos a hacer una investigación (nada complicada), encontramos una foto de Kylie Jenner que data de un tiempo atrás, y al mirarla no pudimos evitar poner en duda si la socialité se retocó un par de cosas con el paso de los años.

UN RETOQUE POR ALLÍ Y UNA OPERACIÓN POR ALLÁ

Aunque en un principio lo negaba, la insistencia de los medios de comunicación orilló a Kylie Jenner a reconocer públicamente que se había inyectado los labios, asegurando que siempre se había sentido insegura con esta parte de su cuerpo.

A pesar de ser la única cirugía que Kylie Jenner ha revelado, muchos han especulado sobre los cambios físicos de la empresaria, pues hay quiénes sostienen que ha modificado su mandíbula, ha retocado su nariz y ha incrementado el tamaño de su busto y sus caderas; sin embargo, ella lo niega rotundamente.

