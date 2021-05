Kylie Jenner más hermosa que nunca con sexy crop top ¡Sin maquillaje!

Kylie Jenner lució glamorosa sin esfuerzo en su última instantánea para Instagram, que ofrecía a los fanáticos un vistazo de su físico tonificado mientras lucía un ajuste casual.

La reina de los cosméticos acudió a Instagram el 28 de mayo para compartir un breve clip de ella con una camiseta sin mangas gris corta y un sujetador deportivo gris a juego, que revelaba sus abdominales tensos.

Combinó la blusa apenas visible con pantalones de chándal a juego y una delicada cadena de oro para el cuerpo, que hacía juego con sus collares de oro. ¡Te presentamos el look sin maquillaje la famosa en La Verdad Noticias!.

Kylie Jenner es acusada de bullying

Victoria Vanna acusa a Kylie Jenner de bullying durante grabaciones con su novio

El vídeo de la socialite de 23 años de edad se produce pocos días después de que negara las acusaciones de acoso en 2015 en el set del video musical de su ex novio Tyga.

"Esto nunca sucedió", dijo en respuesta a las afirmaciones de la modelo Victoria Vanna, quien apareció en el video de "Ice Cream Man". Vanna alegó que Kylie, junto con su amiga Stassie Karanikolaou y su ex mejor amiga Jordyn Woods, se burlaron de sus movimientos de baile.

"Tan pronto como salgo, ella me mira de arriba abajo, susurrando y señalando y burlándose de cómo estaba bailando", dijo Victoria en un video de TikTok, alegando que Kylie y sus amigos estaban burlandose de ela a pesar de que estaba llorando.

"Decido que voy a salir ... Así que salgo, y Kylie y todos sus amigos también salieron", agregó Victoria. “Y fueron a su Rolls-Royce. Recuerdo que era un Rolls-Royce blanco en el estacionamiento. Era casi como si me estuvieran siguiendo. Y estaban todos comiendo McDonald's".

"Y luego estaba caminando y pude escucharlos. En el interior, literalmente me señalaban y se reían de mí. Y luego salgo y, literalmente, todavía están hablando conmigo".

Kylie y Tyga salieron de forma intermitente durante cuatro años entre 2013 y 2017, con el rapero haciendo múltiples apariciones en Keeping Up with the Kardashians, y el CEO de Kylie Skin en el video de Tyga para "Stimulated".

Apenas unos meses después de su separación de Tyga, Kylie Jenner conoció a Travis Scott, y la pareja le dio la bienvenida a su hija Stormi, de 3 años, en febrero de 2018.

