Kylie Jenner luce su plano abdomen en Instagram después de 6 meses del nacimiento de su bebé (Vídeo)

Kylie Jenner luce su plano abdomen en Instagram después de 6 meses del nacimiento de su bebé

Kylie Jenner orgullosamente muestra su cuerpo después de 6 meses de haber tenido a su bebé, y es que esta chica de apenas 21 años de edad, compartió vídeos de su cuerpo tonificado en Instagram Story y Snapchat este martes por la noche.

skinny mini Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 28 de Ago de 2018 a las 1:08 PDT

Vestida con un sujetador blanco y pantalones deportivos negros, la joven madre se llenó de alegría al ver que sus abdominales volvían apenas seis meses después de que dio la bienvenida a su hija Stormi el 1 de febrero.

"¡Abs regresando!", Escribió en el pie de foto, junto con emoji de manos rezando y varios emojis de cara cansada.

abs�������� Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 28 de Ago de 2018 a las 7:37 PDT

Aunque Jenner no ha compartido tantos videos de entrenamiento en comparación con las hermanas mayores Kim y Khloe Kardashian, ha mantenido a sus admiradores actualizados sobre sus últimos lanzamientos cosméticos y conjuntos envidiables desde que dio la bienvenida a Stormi con su novio rapero Travis Scott.

A pesar de su amor por la moda y el maquillaje, la madre de uno se abrió a conocer cómo su forma de pensar cambió desde que se convirtió en madre.

bodyyyy Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 28 de Ago de 2018 a las 1:46 PDT

"No creo que mi vida haya cambiado desde que me convertí en madre: creo que mi forma de ver la vida ha cambiado desde que me convertí en madre", dijo Jenner durante una entrevista con su hermana Kendall Jenner para el número de septiembre de Vogue Australia.

"Pienso más en el futuro. Solía vivir cada día como llegaba, y ahora miro el futuro más ", explicó, y agregó que desde que dio la bienvenida a Stormi," realmente siento que me quiero más a mí mismo ".

Kylie agregó: "Estoy tratando de ser ... quiero decir, ya soy una persona positiva, pero simplemente me divierto, soy positivo".

Poco después de celebrar su 21 cumpleaños a principios de este mes, una fuente de Keeping Up with the Kardashians le dijo a PEOPLE que mientras Jenner "está muy orgullosa de que solo tenga 21 y haya logrado mucho", hay una experiencia que Jenner tiene más cercana y querida corazón.

hair twins ��❤️ Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 25 de Ago de 2018 a las 5:18 PDT

"A ella simplemente le encanta ser su madre", explicó la fuente. "Ella dice que lo mejor que le puede pasar es Stormi.

Ella está loca por su pequeña niña ". Haciendo evidente su amor por su hija de 6 meses, Jenner inició sus fiestas de cumpleaños llamando dulcemente a su bebé "mi regalo más especial".