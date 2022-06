Kylie Jenner luce ardiente sostén que la hace ver sin nada

Kylie Jenner es una de las celebridades estadounidenses que recientemente ha conquistado a sus fans al usar un ardiente sostén en un lujoso resort de Utah, mientras una de sus amigas famosas la halagan en sus comentarios.

Tal pareced que este lunes Kylie Jenner sorprendió este lunes a sus seguidores de Instagram cuando lució un top de traje de baño que la hacía lucir desnuda y es que la joven de Keeping Up With The Kardashians de 24 años, incluso agregó en broma en su pie de foto:

"Libera el pezón".

Tal parece que la madre de dos hijos, Kylie Jenner ha estado de vacaciones en Utah, ya que se la ha visto nadando en el lago Powell y también recostada en el elegante hotel Amangiri con sus amigos.

La ardiente pose de Kylie Jenner

Se resalta que la bella Kylie Jenner fue fotografiada de pecho para arriba mientras lucía el sugerente top de bikini triangular con su cabello negro suelto y lentes de sol puestos. También se la vio descansando sus brazos al costado de una piscina en el lujoso resort.

Se trata de un bañador de Jean Paul Gaultier creado con la ayuda de la estilista Lotta Volkova al que se ha denominado Naked Bikini, que es lo mas último de las tendencias actuales de trajes de baños y ropa d etemporada.

Hay que destacar que antes de las nuevas fotos en bikini, se la vio con un pequeño vestido negro el domingo. En las fotos, Kylie lució su lustroso cabello negro con raya al medio y descansando elegantemente sobre sus hombros desnudos.

Las vacaciones de la influencer

En las fotos anteriores levantó un dedo hasta su puchero regordete, destacando las afiladas garras rosadas y su gran anillo enjoyado en forma de corazón en su dedo índice. Parecía hacer referencia a la sombra de ojos al subtitular su publicación con un emoji de asteroide rojo.

Cabe destacar que la bella Kylie Jenner rápidamente le dio a sus 344 millones de seguidores una mirada más cercana a su LBD sin mangas que abrazaba las curvas mientras daba un paseo por un hermoso cañón. Otra imagen resaltó sus ojos y cejas impecables mientras miraba a la cámara.

