Kylie Jenner le manda amor a sus fans luciendo entallada prenda (FOTOS)

Kylie Jenner se convirtió en la Kardashian más popular de todas, para celebrarlo no ha dejado de mostrarse activa en su cuenta de Instagram, siendo varias las fotografías donde presumió su nuevo look durante la cuarentena por Coronavirus (COVID-19) y también le dedicó un mensaje de apoyo a todos sus admiradores.

La joven empresaria superó los 171 millones de seguidores en Instagram, dejando atrás a Kim Kardashian con sólo 166 millones y demostrando que en menos de 1 hora ella puede conseguir un elevado porcentaje de reacciones, por lo que no dudó en sincerarse con sus fans a cerca de la pandemia por COVID-19, mientras presumió un entallado vestuario.

Este look fue con una diminuta blusa blanca, un pantalón de mezclilla, bolso negro, maquillaje sencillo en los ojos y sus labios con labial rosado; instantánea que se galardonó con más de 6 millones 905 mil me gusta en menos de 6 horas; un claro ejemplo del alcance de sus publicaciones en redes sociales y donde Kylie Jenner puede promocionar sus propios productos de belleza incluso en cuarentena.

El sensual look de Kylie Jenner

“...enviando mi amor y oraciones a todos ustedes! espero que todos se mantengan seguros”

Te puede interesar: Jordyn Woods espera que Kylie Jenner sea nuevamente su amiga

Hace unos días, la famosa socialité de 22 años de edad, confirmó comprar una nueva casa con valor de 43 millones de dólares, pagando únicamente 36.5 millones de dólares tras negociar con los dueños, pues hace unos meses registró un total de 600 millones de dólares al vender parte de su empresa de cosméticos a Coty; siendo una mansión con todos los lujos que te puedas imaginar.

Kylie Jenner también se ha convertido en la mujer más joven en considerarse multi billonaria, siendo su marca de cosméticos con el nombre de su hija Stormi, otra alta fuente de ingresos que ha promocionado desde sus redes sociales, pues su aparición en el reality show “Keeping Up With the Kardashians”, sólo ha causado un mayor interés de las personas por ella y su lujoso estilo de vida.