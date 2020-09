Kylie Jenner le RUEGA a Kim Kardashian que BORRE una foto de su adolescencia/Foto: DNA India

¡Kim Kardashian decidió compartir una foto familiar de retroceso y parece que una de sus hermanas, Kylie Jenner, no estaba muy feliz por eso! La magnate del maquillaje tiene mucho cuidado con lo que comparte, ya que le gusta verse de cierta manera en las fotos, ¡por eso le reclamó a Kim por esa foto!

Después de todo, el post fue en realidad de cuando todavía era una adolescente y Kylie, aunque se ve tan linda como siempre, cree que también estaba en la fase incómoda.

Kylie ha tenido un gran cambio físico, especialmente en su rostro. A sus 23 años ha pasado por diversas cirugías y procedimientos estéticos para conseguir la belleza que ahora tiene; por lo cual, posiblemente no le gusta recordar cómo se veía antes/Foto: Celebrity Insider

Como saben los fanáticos de Keeping Up with the Kardashians, a Kim le encanta compartir imágenes de su familia y, por lo general, son increíbles, nunca antes vistas que los fanáticos realmente aprecian poder ver.

Sin embargo, esto hizo que su hermana menor se sintiera infeliz a pesar de que para los seguidores, ¡fue bastante bueno!

Esta es la foto que ha incomodado a Kylie Jenner

La imagen muestra a Kim con el cabello largo y rubio y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner en su adolescencia. Pero las jóvenes no eran las únicas que se veían realmente diferentes en ese entonces.

Los fanáticos también notaron que Khloé Kardashian no se parece en nada a lo que tenía en el pasado, pero eso no es nada nuevo para ella, ya que la gente siempre lo señala, cada vez que comparte una nueva foto, ¡incluso las recientes!

'Bebés en Benihana', escribió Kim en la leyenda. La foto mostraba a todas las hermanas KarJenner con la excepción de Kourtney, preparándose para disfrutar de una deliciosa cena.

En los comentarios, Kylie escribió: 'Elimina esto de inmediato', aparentemente descontenta con su apariencia de adolescente.

Dado que es una gran influencer y tiene un cierto aspecto glamoroso hoy en día, parece que Kylie es más cuidadosa con el tipo de fotos de ella en las redes sociales.

Mostrar ese look natural, joven y fresco ya no encaja realmente con su marca. Además, ¡mucha gente piensa que sus fotos de su incómoda adolescencia son vergonzosas! Los fanáticos se apresuraron a asegurarle que se veía linda en la sección de comentarios. ¿Te gusta cómo se veía Kylie antes? o ¿Prefieres cómo se ve ahora?