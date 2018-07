Kylie Jenner la multimillonaria más joven en la historia

Kylie Jenner de tan solo 20 años, es la hermana menos de las Kardashian, la modelo y empresaria se convirtió hace unos días en una de las mujeres que tienen una gran fortuna según la revista Forbes.

Tras el anuncio de la celebridad, se podría decir que ha dejado atrás a Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

La revista público un artículo donde menciona que la celebridad se hizo millonaria por sus cosméticos logrando tener una fortuna de 900 millones de dólares en tan solo tres años.

Recordamos que Kylie Jenner participio en la polémica serie de su familia Keeping Up With The Kardashians’ en ese entonces ella tenía 10 años de edad, y ahora la bella chica se ha convertido en un fenómeno de la moda y belleza, tras sus radicales cambios en su aspecto físico, logro cautivar las miradas de todos los caballeros que disfrutan ver a Kylie Jenner.

Tras el éxito que obtuvieron en su programa de televisión, la familia Kardashian logro cosechar grandes éxitos, pues las bellas hermanas han sido la sensación en el medio.

¿Cómo logro tener éxito Kylie Jenner?

La chica en el año de 2016 lanzo su propia línea de maquillaje que lleva por nombre Kylie Cosmetics, como todo negocio cuando apenas está iniciando, Kylie solo vendía un pack de labiales, luego se dio cuenta que ya se habían agotado.

Al transcurrir algún tiempo la empresa fue creciendo, lográndose convertir en un gran negocio valorado en 800 millones de dólares, Kylie Jenner cuenta con 500 personas que trabajan en la empresa que ella misma fundo hace 3 años.

En su línea de maquillaje puedes encontrar, labiales, base de maquillaje, sombras para parpados, iluminadores. Hace algunas semanas la empresaria compartió un tutorial de maquillaje, donde se ve que mostraba su línea de maquillaje, y le daba consejos a todas las chicas como deben aplicarse paso por paso el maquillaje para que luzcan radiantes en algún evento o en las actividades de su vida cotidiana.

La hermosa celebridad está por cumplir 21 años el próximo mes de agosto.