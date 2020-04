Kylie Jenner genera controversia al comprar millonaria mansión/Foto: Diario AS

Una de las mujeres más poderosas del mundo es Kylie Jenner, y es que la hermana menor de Kim Kardashian no sólo es una de las personas multimillonarias del planeta, sino que ha sido la mujer más joven en recibir este nombramiento. Sin embargo, hace poco generó gran controversia en internet por decidir comprarse una millonaria mansión. ¿Se mudará en cuarentena?

El motivo principal por el que los internautas comenzaron a atacar a la influencer y empresaria fue porque ella estaba gastando una millonaria cifra en una vivienda que supuestamente no necesita, en lugar de usar su dinero para apoyar a las personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.

Ante esta polémica, fueron los mismos fans de Kylie quienes defendieron a la estadounidense de 22 años, asegurando que ella ya ha hecho donaciones monetarias a diversos hospitales de Estados Unidos, y sólo está aprovechando los “descuentos” que algunas lujosas propiedades de Los Ángeles están teniendo por la contingencia mundial.

La nueva mansión de Kylie Jenner

De acuerdo con los medios “TMZ” y “People”, la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” ha conseguido una enorme y lujosa mansión de 36.5 millones de dólares, ubicada en el exclusivo vecindario Holmby Hills en Los Ángeles. La nueva casa de Kylie Jenner cuenta con 7 habitaciones, 14 baños, sala de juegos, gimnasio, cine, cancha de basketball, entre otras cualidades.

Esta nueva adquisición de la joven influencer la consiguió con un buen descuento, ya que originalmente estaba valuada en 46 millones de dólares. Además, la gran casa apenas en agosto de 2019 fue terminada de construir y es de una sola planta con 20 espacios para estacionamiento. Sin duda, Kylie ha aprovechado muy bien su tiempo y dinero en esta cuarentena.

Aunque la mansión es casi un sueño para muchos, aún no se sabe con certeza si en realidad Kylie se mudará ahí próximamente junto con su hija Stormi y el resto de las personas que la acompañan.