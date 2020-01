Kylie Jenner fue NALGUEADA por una mujer en el Festival Calibash 2020 (VIDEO)

La influencer Kylie Jenner, quien es una de las mujeres más influyentes a su corta edad, recientemente se lució con un vestido muy ajustado, con el que se robó todas las miradas del Festival Calibash 2020, al que decidió ir a divertirse con un par de amigas.

Fue en el Festival Calibash 2020, que Kylie Jenner de 23 años y quien es una de las mujeres más influyentes del mundo, que además se ha catalogado como empresaria, diseñadora de modas y modelo estadounidense, ahora ha sorprendido a sus seguidores.

Tal parece que cuando se propone ser el centro de atención, la bella Kylie lo logra, pues recientemente alcanzó gran notoriedad al aparecer en el reality show de la familia Kardashian, y se convirtió en una de las influencers con más seguidores en el mundo.

Hay que recordar que Kylie Jenner reúne a más de 158 millones de followers solo en la red social Instagram que junto a los seguidores de Twitter se vuelve inalcanzable para muchos artistas o famosos del mundo de espectáculo.

Kylie Jenner en el Festival Calibash 2020

No es novedad que Kylie Jenner, quien hace poco se mostró su antes y despues de su apariencia, siempre deleite las miradas de sus fans, pues ya los tiene acostumbrados a looks bastante jugados que resaltan su bella figura y marcan sus exuberantes curvas, por lo que en esta ocasión no ha sido la excepción ya que deslumbro al acudir al famoso Festival de Calibash 2020 con un sensual y ajustado vestido.

Con un elegante y entallado vestido que hacía notar las ardientes curvas de Kylie Jenner, fue el centro de atención de la noche y el furor fue tanto que hasta una de las amigas de la influencer no reprimió sus ganas y le dio una nalgadita a modo de juego delante de todos los presentes.

TE PUEDE INTERESAR: Kylie Jenner le propone matrimonio a Rosalía ¡Hay Boda!

Pero no hay nada de qué alarmarse, pues parece que es algo habitual en las reuniones de amigas, ya que Jenner siempre bromea de esa forma con sus amigas más íntimas, por lo que también se le vio disfrutar de la excelente presentación que dio su amiga Rosalía.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana