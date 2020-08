Kylie Jenner expone su rostro sin maquillaje en Instagram ¡Qué cambio!/Foto: Daily Mail

Kylie Jenner reveló su verdadero rostro a los fanáticos mientras posaba para algunas raras selfies libre de maquillaje. La belleza de los reality shows, de 23 años, que amasó su fortuna con sus líneas de cosméticos y cuidado de la piel, rara vez se la ve sin una “máscara” completa de maquillaje, pero les dio a los fanáticos un vistazo de su rostro fresco sin contorno, rubor, rímel y brillo de labios en Instagram durante el fin de semana.

La madre de una lo descubrió todo mientras recurría a sus historias el domingo para compartir instantáneas de sí misma sin glamour, seguidas de un video en el que estaba completamente maquillada.

Se ha especulado que Kylie se hizo su primera procedimiento estético desde los 16 años, la cual consistió en una inyección en sus labios. Sin embargo, la empresaria negó esto hasta hace unos años, cuando admitió que sí había hecho de todo para incrementar el volumen de sus labios, pero que ya no lo hacía más/Foto: Mirror

Se podía ver a Kylie vistiendo una bata en las fotos y las imágenes mientras posaba en el espejo. Ella escribió encima de las imágenes, que mostraban su rostro real: "Antes ..." La ícono de estilo luego subió un video en el que la veía modelar una cara con maquillaje y un peinado perfecto y escribió: "Después".

Kylie Cosmetics y Kylie Skin le han dado una fortuna millonaria a la hermana más joven de las Kardashian-Jenner. Ella ha dicho que gracias a su maquillaje ya no necesita de tanta cirugía plástica/Foto: Mirror

El cambio drástico de Kylie Jenner

La semana pasada, los fans se burlaron de la estrella de Keeping Up With The Kardashians por su supuesta cirugía plástica después de que su hermana Khloé Kardashian le preguntara cómo se ve tan "linda" en una foto que subió.

Compartiendo una instantánea con sus 188 millones de seguidores, Kylie lucía sensacional mientras posaba para marcar el lanzamiento de sus nuevos productos Kylie Skin.

A su alrededor había decoraciones mágicas de estética rosa ruborizada, que incluían hermosas exhibiciones de flores rosas y blancas. Y después de ver el complemento, su hermana Khloé corrió a la sección de comentarios para hablar sobre la impresionante apariencia de Kylie.

Ella preguntó: "¿Cómo estás tan linda?" Pero sus comentarios se vieron ensombrecidos por los comentarios de otras personas, que criticaron a Kylie cuando la acusaron de someterse a una cirugía plástica.

Un troll respondió: "Por todos esos cirujanos increíbles", mientras que otro estuvo de acuerdo, escribiendo: "Crees que sabes la respuesta Khloé..." Un tercero escribió: "Por las cirugías querida". Mientras que un cuarto agregó: "¡Cirugías! ¿Qué más?"

Kylie siempre ha negado enérgicamente haber tenido alguna cirugía y anteriormente afirmó que su figura de reloj de arena y su rostro perfecto se debían a ingeniosos trucos de vestuario y maquillaje aplicado de manera experta.

En una entrevista de 2019 con Paper Magazine, Kylie dijo: "La gente cree que pasé por el quirófano y reconstruí completamente mi rostro, lo cual es completamente falso. ¡Estoy aterrorizada! Nunca lo haría. No entienden lo que realmente pueden hacer un buen cabello, maquillaje y los fillers".

También te puede interesar: Kylie Jenner se toca los MELONES para lucir diamantes en la piel

Después de ver a Kylie sin maquillaje y ante la polémica de su rostro cambiante con las fotos de sus redes sociales, ¿Consideras que la famosa sí se ha hecho cirugía plástica?, ¿Crees que se ve mejor con o sin maquillaje?