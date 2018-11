Kylie Jenner es una fanática de la serie "Narcos México"

La menor de las Kardashian, Kylie Jenner, es una de las jóvenes empresarias mas millonarias, según la revista 'Forbes', y con el imperio cosmético que ha formado, esto no es difícil de creer. Es por ello, que gracias a su enorme riqueza, Kylie puede gozar de muchas comodidades. Uno de ellos es algo simple pero que muchos quisiéramos tener, pues dentro de los tantos vehículos que la transportan, la joven modelo, tiene un sistema de televisión que le permite disfrutar de sus serie favoritas mientras llega a su destino. Tal es el caso de "Narcos México".

La colección de bolsos que tiene Kylie, es otro de los lujos que solo alguien como ella, podría darse.

Kylie Jenner al parecer es fan de Diego Luna

Es de imaginarse que la empresaria y también modelo, tiene una vida y agenda muy ocupada, pues el imperio que ha formado y las grabaciones del reality que realiza en compañía de su familia, no le permiten tener mucho tiempo libre para disfrutar.

Te puede interesar: Yanet García sufre terrible descuido y muestra sus bubis(FOTO)

Es por ello que kylie, ha optado por hacer que el entretenimiento, confort y descanso vayan a ella, en vista de que le es imposible parar su apretada agenda. Para ello, la hija menor de Kris Jenner, decidió implementar dentro de la unidad que la transporta, una televisión que le permite pasar un trayecto ameno.

En esta ocasión, la famosa protagonista de "Keepeng Up With The Kardashian", presumió por medio de una de sus fotos subidas a Instagram, de este maravilloso y cómodo centro de entretenimiento, el cual disfruta a lado de su pareja, Travis Scott.

En la imagen se puede apreciar a la pareja tomada de la mano, en una pose que no necesita mayor descripción, pues a leguas se ve que ambos están extremadamente cómodos, frente a ellos una yace enorme pantalla en la que se disponen a ver la exitosa serie de Diego Luna; "Narcos México".

No la podemos juzgar por ello, pues la serie producida por Netflix y protagonizada por Diego Luna, es una de las mas exitosas dentro y fuera de la plataforma digital, pues en todo momento, mantiene al espectador con una desesperante pero adictiva intriga.

La serie es una de las más vista dentro de la plataforma de Netflix.

Este tipo de Lujos, sin duda muchos de nosotros quisiéramos tenerlos en nuestros vehículos para así poder relajarnos en todo momento de nuestros trayectos.