Kylie Jenner es nombrada la celebridad mejor pagada de 2020

Kylie Jenner ha sido nombrada la celebridad mejor pagada de 2020, según Forbes. Tan solo este año la estrella de Keeping Up With the Kardashians, la sensación de Instagram y el magnate de la cosmética, de 23 años, se embolsó la enorme cantidad de 540 millones dólares.

El enorme salario la convierte no solo en la celebridad mejor pagada, sino que también significa que ha ganado más que el resto de las cinco celebridades principales juntas.

Las ganancias de Kylie Jenner fueron seguidas por Kanye West, quien ganó 170 millones dólares, Roger Federer con 106 millones dólares, Cristiano Ronaldo, que ganó 105 millones dólares y Lionel Messi con 104 millones dólares.

Los otros cuatro primeros solo ganaron unos miserables 485 millones de dólares combinados, en comparación con la exorbitante cantidad que recibió la magnate de la cosmética.

Kylie Jenner entra a la lista de multimillonarios

Su nuevo estatus de riqueza se produce después de que Kylie Jenner fuera agregada a la lista de multimillonarios de Forbes, antes de ser sorprendentemente eliminada de la lista luego de afirmaciones de bomba que su riqueza había sido exagerada.

El contador de la familia Kardashian le había dado a Forbes declaraciones de impuestos de la compañía de cosméticos de Kylie, que sugerían que ganó más de 300 millones de dólares en ventas en 2016, y los publicistas afirmaron ventas de 330 millones dólares el año siguiente.

Pero Forbes se retractó dramáticamente de su nombramiento del magnate del maquillaje entre los más ricos del mundo poco tiempo después, publicando un artículo condenatorio que explicaba por qué Jenner "ya no es multimillonaria", argumentando que había una "red de mentiras" detrás de su fortuna.

Furious Kylie acudió a sus redes sociales después de que la publicación hiciera las acusaciones, afirmando en una serie de tweets que el artículo de Forbes contenía “declaraciones inexactas y suposiciones no probadas”.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians escribió: "¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no probadas jajaja. Nunca pedí ningún título ni intenté mentir a mi manera allí NUNCA. Punto. "

Citando el artículo, escribió: "¿Incluso crear declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas" esa es su prueba? ¿Entonces usted PENSÓ que eran falsas? Como en realidad, ¿qué estoy leyendo".

Kylie Jenner agregó: "Estoy perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en cuánto dinero tengo", antes de decir que se sintió "bendecida más allá de mis años" con una "hermosa hija y un negocio exitoso ”.

Forbes alegó en su artículo que Kylie Jenner "no era multimillonaria" y agregó que "una contabilidad más realista de su fortuna personal la sitúa en poco menos de 900 millones de dólares" (668,5 millones de libras).

La publicación afirmaba: "Si Kylie Cosmetics obtuvo 125 millones de dólares en ventas en 2018, ¿cómo podría haber hecho 307 millones en 2016 (como se indica en las supuestas declaraciones de impuestos de la compañía) o 330 millones en 2017?".

Tras polémicas, este 2020 Forbes declaró a Kylie Jenner como la celebridad mejor pagada del 2020.

