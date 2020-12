Kylie Jenner es fuertemente CRITICADA por usar ropa de piel de animal/Foto: Pinterest

Kylie Jenner tuvo una noche difícil el sábado en Beverly Hills... ¡incluso después de pasar por la puerta trasera para intentar salir de un apuro!

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue encontrada por activistas anti-pieles mientras salía por la puerta trasera de Moncler el sábado por la noche en la parte más elegante de la ciudad.

Cuando se subió a su Rolls-Royce conducido por un chofer, al menos dos manifestantes muy enojados, la abordaron por su apoyo a las empresas de moda que producen tanta ropa de piel.

Un guardaespaldas acompañó rápidamente a Kylie al auto y la colocó a salvo en el asiento delantero, pero aun así, los manifestantes usaron cuernos de toro y megáfonos para enviar mensajes a la mamá de Stormi Webster.

Los gritos de "Qué vergüenza" y "Eres un monstruo" eran algo común cuando otros guardaespaldas despejaban el espacio alrededor del coche para que ella se fuera.

Los manifestantes resultaron difíciles de dispersarse, y varios de ellos intentaron bloquear la salida del automóvil, aunque los guardaespaldas finalmente pudieron escoltarlos y finalmente permitieron que el automóvil, y Kylie, salieran de manera segura y se alejaran en la noche. Aún así, fue una experiencia interesante y agresiva.

Lo más interesante de esto es que los manifestantes habían estado calle abajo en la protesta de un grupo de derechos de los animales por un asunto no relacionado. Y, por lo que entendemos según TMZ, Kylie Jenner inicialmente había hecho una entrada por la puerta trasera muy discreta en Moncler en primer lugar, por lo que era poco probable que demasiadas personas supieran que estaba allí.

Pero fuentes cercanas a la estrella de reality shows ahora le dicen al medio que alguien de la tienda aparentemente avisó a los fotógrafos sobre la presencia de Kylie allí para hacer algunas compras navideñas.

¿Kylie Jenner apoya el maltrato y explotación animal?

Los fotógrafos, entonces, pueden haberle contado a los manifestantes sobre lo que estaba sucediendo. Y es por eso que incluso sabían que ella entraba y salía por la puerta trasera en primer lugar.

Independientemente, definitivamente no es la primera vez que critican a Kylie por usar pieles y por apoyar a las empresas que fabrican ropa de piel. Recuerde el año pasado, por ejemplo, que ella y su mejor amiga, Stassie Karanikolaou, fueron criticadas por usar un abrigo de cuero Foxy producido por Saks Potts, ya que ese controvertido abrigo estaba hecho con ribetes de piel de zorro.

Kylie ja sido captada en diversas ocasiones usando prendas de piel, algo que ha generado el enojo de los activistas/Foto: Vogue

Parece bastante razonable cancelar a alguien por eso en esta época, sabiendo por lo que pasan los animales y todo eso, ¿no es así?. ¿Crees que Kylie Jenner debería de dejar de usar ropa que proviene del sufrimiento animal? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

