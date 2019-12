Kylie Jenner enseña su casa decorada de navidad ¡se ve increíble!

Kylie Jenner tiene tan solo 22 años, sin embargo, se convirtió en figura pública desde que era una niña, al aparecer en el reality show de su familia ‘Keeping Up With The Kardashians’, mismo que se ha catalogado como el programa de telerrealidad más popular de la televisión de paga.

Su aparición en dicho show ha provocado que cada proyecto que la joven emprende se convierta en un rotundo éxito. El ejemplo más preciso es su famosa línea de maquillaje, con la que logró formar un emporio que la catapultó como la multimillonaria más joven del mundo.

La extravagante vida de Kylie Jenner es un claro reflejo de su personalidad, notándose desde sus constantes cambios de look, la ropa que suele vestir y por supuesto, en la decoración de su casa durante cada festividad del año.

LA DECORACIÓN PERFECTA

Cada vez que llega alguna festividad, la familia Kardashian-Jenner es experta en transformar sus casas con las mejores decoraciones de acuerdo a la temporada correspondiente, no obstante, es Kylie Jenner quien en la mayoría de las ocasiones se lleva el premio en este sentido.

Es por eso que la navidad se convierte en la fecha ideal para convertir su casa en un palacio de hielo, ya que si eres una billonaria como ella tienes que demostrarlo con creces cuando se trata de decoración navideña.

No debemos olvidar que detrás de Kylie Jenner existe todo un equipo especializado en decoración de interiores que ayuda a materializar los deseos de la joven para convertirlos en realidad.

NAVIDAD ESPECTACULAR

A través de sus historias de Instagram, la menor de la familia Kardashian mostró el enorme árbol de navidad que colocaron en su mansión este año, y vaya que nos dejó sorprendidos, pues el pino es tan grande como su casa.

La empresaria mostró orgullosa cómo quedó su nevado árbol navideño, explicando que este año su inspiración fue la temática:

Todo Blanco.

En dicha grabación, Kylie Jenner les preguntó a sus fans si querían que mostrara el resultado final, a lo que inmediatamente todos respondieron que sí, por lo que la joven aprovechó para seguir mostrando lo linda que quedó su casa.

