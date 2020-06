Kylie Jenner enseña de más en Instagram gracias a sexy lencería

¡Alerta Hot! La famosa socialité estadounidense Kylie Jenner se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que el día de hoy compartiera una sexy fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual podemos apreciar lo hermosa que luce al modelar ante la cámara una ajustada lencería que le hizo enseñar de más.

Además de ser madre de una hermosa niña llamada Stormi y una exitosa empresaria de la industria de la belleza, Kylie Jenner ha logrado consolidarse como una de las mujeres más ardientes del medio del espectáculo internacional y todo se debe gracias al atrevido contenido que comparte en sus redes sociales.

Este contenido destaca por ser un verdadero deleite visual para los caballeros, quienes no han podido evitar caer rendido ante los encantos de la famosa socialité, quien gusta de tomarse fotos luciendo atrevidos atuendos que no dejan nada a la imaginación y el día de hoy no ha sido la excepción.

Kylie Jenner reta a la censura de Instagram

Kylie Jenner ha querido consentir a sus 182 millones de seguidores en Instagram con una sexy fotografía que compartió la tarde de este martes 23 de junio, en ella se puede apreciar la espectacular figura que posee e incluso se dio el lujo de enseñar de más, detalle que no ha pasado desapercibido ante la mirada de los caballeros.

La imagen nos muestra a la menor del Clan Kardashian-Jenner posando muy coqueta sobre la cama mientras modela una ajustada lencería que remarca los atributos que posee a sus cortos 22 años de edad, mismos que destacan gracias a la sexy peluca rubia que llevaba puesta en ese momento.

Esta sensual fotografía que Kylie Jenner compartió en Instagram ha logrado superar los 6 millones de likes en menos de dos horas y en la sección de comentarios es posible leer los miles de piropos que sus fanáticos le han dedicado a la famosa socialité, los cuales señalan la increíble sensualidad que derrochó ante la cámara.

Fotografías: Instagram